Uber eerder dan verwacht winstgevend

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Uber Technologies heeft zich dinsdag positiever uitgelaten over het lopende derde kwartaal. Dit bleek uit documenten die werden ingediend bij de Amerikaanse toezichthouder SEC. "Ze zeggen dat een crisis kansen biedt, en dat is zeker het geval voor Uber in de afgelopen 18 maanden", zei CEO Dara Khosrowshahi in een toelichting, die verder sprak van een "belangrijke mijlpaal" die hierdoor sneller wordt bereikt. De Amerikaanse taxibemiddelaar denkt maanden eerder dan verwacht een positieve aangepaste EBITDA te realiseren. De aangepaste EBITDA ligt in het derde kwartaal vermoedelijk tussen de 25 miljoen dollar verlies en winst. Voorheen werd gerekend op een verlies van zo'n 100 miljoen dollar. In juli en augustus draaide Uber break-even, aldus CEO Khosrowshahi. In het lopende kwartaal verwacht Uber 22,8 tot 23,2 miljard dollar aan bruto-inkomsten. Hiervoor rekende het taxibedrijf eerder op 22 tot 24 miljard dollar. Voor het laatste kwartaal van dit jaar voorziet Uber een aangepaste EBITDA van 0 tot 100 miljoen dollar. Beleggers reageren positief op het bericht, want het aandeel Uber lijkt dinsdag zo'n 4 procent hoger te gaan openen. Bron: ABM Financial News

