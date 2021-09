Amerikaanse futures voorspellen herstel

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures voorspellen dinsdag een hogere opening voor Wall Street. Rond lunchtijd noteert de future op de S&P 500 0,9 procent hoger en lijken ook de Dow Jones index en Nasdaq overtuigend in het groen te openen.

Maandag beleefde de S&P 500 nog zijn slechtste dag in zo'n vier maanden door de zorgen over de financiële problemen bij de Chinese vastgoedontwikkelaar Evergrande en een dreigend spillover effect en mogelijke groeivertraging in China.

"Dit is geen opzichzelfstaand incident", volgens vermogensbeheerder Dave Wang van Nuvest Capital, die verwacht dat meer vastgoedontwikkelaars in de problemen zitten of zullen komen.

De perikelen rond Evergrande komen op een moment dat de aandelenmarkten kwetsbaar zijn. Tekenen dat het herstel van de Amerikaanse economie hapert hebben de langdurige rally een halt toegeroepen.

De Oeso stelde in zijn nieuwe ramingen dinsdag de verwachte groei in de Verenigde Staten in 2021 neerwaarts bij van 6,9 tot 6 procent. De verwachte groei voor 2022 ging echter omhoog van 3,6 naar 3,9 procent. De Parijse denktank voorspelt dat het economische herstel door de snel verspreidende deltavariant van het coronavirus wel zal haperen maar niet ontsporen.

Ondertussen lijkt de Federal Reserve van plan om de geldkraan binnenkort dicht te gaan draaien. De Amerikaanse centrale bank begint dinsdag aan zijn tweedaagse beleidsvergadering. Woensdag volgt het rentebesluit, inclusief nieuwe economische ramingen en een actuele dot plot met rentevoorspellingen van de beleidsmakers van de Fed.

"We staan op een keerpunt", volgens David Donabedian, chief investment officer bij CIBC Private Wealth. Terwijl de Fed zijn zeer accommoderende beleid gaat inperken, lijkt het V-vormige herstel voorbij. Dit zorgt volgens de marktkenner voor onzekerheid over de toekomst.

"We hebben een geweldige 'run' gehad, maar het wordt vanaf hier moeilijker, met lagere rendementen en meer volatiliteit", waarschuwt Donabedian.

Op macro-economisch vlak is het dinsdag verder rustig. Voor de openingsbel staat een Amerikaans huizencijfer gepland.

De euro/dollar handelt rond lunchtijd op 1,1740. Een vat WTI-olie wordt een procent duurder op bijna 71 dollar per vat.

Bedrijfsnieuws

Royal Dutch Shell heeft een akkoord bereikt over de verkoop van zijn bezittingen in het Permian Basin aan ConocoPhillips voor 9,5 miljard dollar in contanten. Het gaat vooral op schalievelden in Texas. ConocoPhillips lijkt dinsdag een procent hoger te openen.

U.S. Bancorp neemt de belangrijkste regionale bankfranchise van MUFG Union Bank over van Mitsubishi UFJ Financial Group voor ongeveer 8 miljard dollar in contanten en aandelen. Hiermee versterkt U.S. Bancorp zijn positie aan de Amerikaanse westkust. Het aandeel U.S. Bancorp lijkt een procent in de plus te openen.

Dinsdag nabeurs openen Adobe en FedEx de boeken.

Slotstanden

De Amerikaanse hoofdgraadmeter S&P 500 sloot maandag 1,7 procent lager op 4.357,73 punten, terwijl de Dow Jones-index 1,8 procent inleverde op 33.970,47 punten. Techbeurs Nasdaq verloor zelfs 2,2 procent op 14.713,90 punten.