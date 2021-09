Oeso iets positiever over economische groei 2022 Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De wereldeconomie groeit volgend jaar iets harder dan eerder gedacht. Dit bleek dinsdag uit nieuwe ramingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. De Parijse denktank voorspelt voor 2022 een mondiale groei van 4,5 procent, waar dat drie maanden geleden 4,4 procent was. Dit jaar komt de voorspelde groei met 5,7 procent juist een fractie lager uit dan eerder gedacht. De Oeso wees erop dat de snel verspreidende deltavariant van het coronavirus het mondiale herstel zal vertragen, maar denkt niet dat het herstel hierdoor volledig ontspoort. Over de verwachte groei in de eurozone werd de Oeso positiever voor zowel dit als volgend jaar. Ten opzichte van de voorspelde 4,3 procent groei in 2021 van drie maanden geleden rekent de denktank nu op een groei van 5,3 procent. Opvallend is dat de Oeso verwacht dat de Duitse economie dit jaar minder hard groeit dan eerder geraamd. Het zijn de andere grote economieën van de eurozone: Frankrijk, Italië en Spanje die volgens de denktank echter harder zullen groeien. De verwachte groei voor 2022 in de eurozone werd opwaarts bijgesteld van 4,4 naar 4,6 procent. In de Verenigde Staten komt de groei dit jaar vermoedelijk lager uit. De Oeso-raming werd bijgesteld van 6,9 tot 6 procent. De verwachte groei voor 2022 ging echter omhoog van 3,6 naar 3,9 procent. Kijkend naar China ging de Oeso drie maanden geleden uit van een groei van 8,5 procent in 2021. Die raming bleef staan, net als de voorspelde groei van 5,8 procent voor 2022. De inflatie loopt dit jaar wereldwijd harder op dan eerder gedacht, maar zakt volgend jaar in de VS en eurozone weer terug. In China zullen de consumentenprijzen in 2022 juist verder oplopen, denkt de Oeso, maar wel iets minder hard dan de voorspelling drie maanden geleden. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.