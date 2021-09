Herstel op Europese beurzen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteren dinsdag rond het middaguur duidelijk in het groen. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 1,1 procent tot 458,93 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 1,4 procent op 15.349,14 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 1,3 procent op 6.542,10 punten. De Britse FTSE 100 noteerde 1,2 procent hoger op 6.985,43 punten. Daarmee herstellen de beurzen van de forse tik die zij op maandag kregen, na zorgen over de implosie van de Chinese projectontwikkelaar Evergrande. "Beleggers volgen de situatie rondom Evergrande op de voet, maar maken zich ook gereed voor het rentebesluit van de Fed. De Amerikaanse centrale bank begint vandaag aan de tweedaagse vergadering en beleggers vrezen dat morgen het begin van tapering wordt aangekondigd", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. De beursagenda is vandaag vrijwel leeg. Olie noteerde dinsdag in het groen. Een november-future West Texas Intermediate steeg 1,3 procent tot 71,06 dollar, terwijl een november-future Brent 1,2 procent hoger bewoog op 74,82 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,1735. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1733 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,1730 op de borden. Bedrijfsnieuws De beursgang van Universal Music Group in Amsterdam voor 18,50 euro per aandeel werd zeer positief ontvangen. De beursnieuweling, een afsplitsing van Vivendi, handelt inmiddels fiks hoger op 24,90 euro. Royal Dutch Shell verkoopt de bezittingen in het Permian Basin voor 9,5 miljard dollar aan ConocoPhilips, wat in de ogen van ING geen heel hoge prijs is. Van dit bedrag wil Shell 7,0 miljard dollar laten terugvloeien naar zijn aandeelhouders. Het aandeel stijgt 4,1 procent in Amsterdam en duwt de AEX zo flink in het groen. BP wint 2,0 procent. Aegon heeft maandag nul op het rekest gekregen van een Hongaarse rechtbank in zijn beroep tegen de door Boedapest geblokkeerde verkoop van Aegon's Hongaarse divisie aan Vienna Insurance Group. Aegon zal in beroep gaan om alsnog goedkeuring te krijgen. Lufthansa is in Frankfurt de koploper met een koerswinst van 3,6 procent. Air France-KLM wint circa 2 procent en International Consolidated Group 3,3 procent. In Parijs daalde Vivendi, maar dat heeft te maken met de afsplitsing van Universal Music Group. Op de Londense beurs laten de mijnbouwers herstel zien. Zo stijgt Antofagasta 2,5 procent en BHP 2,8 procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren tot 0,9 procent in het groen. De S&P 500 sloot maandag 1,7 procent lager op 4.357,73 punten, terwijl de Dow Jones-index 1,8 procent inleverde op 33.970,47 punten. Techbeurs Nasdaq verloor 2,2 procent op 14.713,90 punten. Bron: ABM Financial News

