Valuta: euro herstelt licht richting rentebesluit Fed

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro/dollar noteert dinsdagochtend licht hoger voorafgaand aan de start van de tweedaagse beleidsvergadering van de Federal Reserve. Volgens valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe zijn de zorgen over de financiële problemen bij de Chinese vastgoedontwikkelaar Evergrande juist iets afgenomen, mogelijk omdat beleggers de risico's voor de Chinese vastgoedmarkt al hebben ingeprijsd. Toch is de euro niet per se een veilige haven, want met name de Duitse export leunt sterk op de Chinese vraag en een economische groeivertraging in China als gevolg van de vastgoedproblemen kan de Europese munt opnieuw onder druk zetten. Dat de dollar dinsdag licht lager noteert, heeft vooralsnog meer te maken met terughoudendheid richting het rentebesluit van de Fed woensdagavond, aldus de valuta-analist. De centrale bank zal woensdag hoogstwaarschijnlijk niet bekendmaken dat het zijn maandelijkse obligatie-opkopen gaat afbouwen. Volgens Sammani zijn het daarom vooral de economische vooruitzichten en de nieuwe dot plot die interessant zullen zijn, nu een taperaankondiging nog even in de ijskast blijft. "De dot plot zou een consensus kunnen opleveren van een eerste renteverhoging in 2022 en geeft bovendien een eerste inzicht in de renteverwachting voor 2024", aldus de valuta-analist. Het Britse pond noteert dinsdagochtend licht hoger ten opzichte van de euro en dollar, maar Sammani verwacht weinig grote bewegingen voorafgaand aan het rentebesluit van de Bank of England op donderdag. De euro/dollar handelt dinsdag aan het eind van de ochtend op 1,1738. Voor elke euro krijgen beleggers 0,8574 pond. Bron: ABM Financial News

