'Shell wel erg royaal voor aandeelhouder'

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) Royal Dutch Shell laat een heel groot deel van de verkoopopbrengst van de bezittingen in het Permian Basin terugvloeien naar zijn aandeelhouders, maar wellicht kan het beter meer gebruiken voor het verstevigen van de balans. Dit zegt analist Quirijn Mulder van ING dinsdag. Shell verkoopt de bezittingen voor 9,5 miljard dollar aan ConocoPhilips, wat in de ogen van Mulder geen heel hoge prijs is. Shell behaalt goede prestaties in het bassin en ConocoPhilips verwacht in tien jaar 10 miljard dollar aan vrije kasstroom te kunnen genereren met de aankoop. "Belangrijker is dat Shell 7 van 9,5 miljard dollar laat terugvloeien naar de aandeelhouders, wat volgens ons erg veel is, gezien de huidige schuld van meer dan 60 miljard dollar en de kansen en uitdagingen die de hele energietransitie met zich meebrengt", schreef Mulder. De analist merkt op dat de olieprijs een risico blijft met de huidige prijs van meer dan 70 dollar per vat. "In onze ogen is een erg sterke balans beter dan het direct terug te geven [aan de aandeelhouders]." ING heeft een Houden advies op Shell met een koersdoel van 16,50 euro. Het aandeel steeg dinsdag 3,9 procent naar 17,56 euro. Bron: ABM Financial News

