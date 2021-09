Aanwijsplicht accountants positief ontvangen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

De Vereniging MidkapNL, die de belangen van Nederlandse small- en midcapbedrijven behartigt, is enthousiast over de door minister Hoekstra van Financiën voorgestelde aanwijsplicht voor accountants. De vereniging stelt dat bij de consultatie over de voorgestelde Wet Toekomst Accountancysector. Beursfondsen zijn wettelijk verplicht hun jaarrekening te laten controleren door een oob-accountant (organisatie van openbaar belang). Het aantal oob-accountants is de afgelopen jaren gedaald van negen naar zes. In 2018 en 2019 leverden Grant Thornton, Baker Tilly en accon avm hun licentie in. Als gevolg daarvan zitten inmiddels 12 beursfondsen zonder accountant. Vereniging MidkapNL ziet in de aanwijsplicht een ‘ultimum remedium’ om ervoor te zorgen dat die beursfondsen zich aan hun wettelijke plicht kunnen houden. Vereniging MidkapNL vraagt minister Hoekstra wel om ook het structurele probleem van het gebrek aan oob-accountants aan te pakken. Duitsland heeft 73 oob-kantoren en Frankrijk zelfs 575. Nederland heeft er maar zes. Volgens de vereniging leidt het gebrek aan oob-accountants tot aanzienlijk hogere kosten, ongunstiger voorwaarden en een gebrek aan keuzevrijheid.

