Neutrale opening AEX voorzien na laat herstel Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting een vrij vlakke opening tegemoet.

Maandag startte de AEX de handelsweek nog met een verlies van 1,4 procent op 778,28 punten. Zorgen over grote problemen bij de met schulden overladen Chinese vastgoedontwikkelaar Evergrande leidde ’s ochtends tot zware verliezen op de beurs in Hongkong. Het negatieve sentiment in Azië had zijn weerslag op de Europese beurzen, waar onder meer financiële waarden en grondstoffenfondsen flink onder druk stonden.

Wall Street opende ’s middags vervolgens ook lager en hoofdgraadmeter S&P 500 zakte in de loop van de handelsdag steeds verder weg. Ruim een half uur voor de slotgong in New York noteerde de index zelfs 2,9 procent in het rood. Dankzij een eindsprint werd het verlies echter beperkt tot 1,7 procent.

De late opleving op Wall Street geeft de beleggers in Azië vanochtend weer wat moed en de beurzen in Hongkong en Sydney noteren na de zware verliezen van gisteren nu dicht bij huis. Tokio, dat maandag de deuren gesloten hield vanwege een feestdag, geeft wel 1,7 procent prijs.

De problemen voor Evergrande zijn evenwel niet als sneeuw voor de zon verdwenen. Vanochtend noteerde het aandeel 3,5 procent lager en kredietbeoordelaar S&P had een waarschuwing voor investeerders in petto. "We denken dat Beijing alleen ingrijpt als er sprake is van verregaande besmetting, waardoor meerdere grote ontwikkelaars kunnen omvallen en er systeemrisico's voor de economie ontstaan", aldus de analisten, die benadrukten dat "het falen van Evergrande alleen, niet zal resulteren in een ingreep door de autoriteiten".

De Amerikaanse olie-future zit vanochtend met ongeveer 1 procent in de lift. Maandagavond gaf de future in New York nog 2,3 procent prijs op 70,29 dollar pet vat. "De oliemarkten volgden de bredere financiële markten mee omlaag", aldus CFO Manish Raj van Velandera Energy Partners.

De toegenomen volatiliteit op de beurzen leidt de laatste handelsdagen ook tot een aantrekkende dollar. Het muntpaar euro/dollar koerste vanochtend op 1,1733. Daarmee noteert het muntpaar richting de onderkant van de trading range van de afgelopen 12 maanden, tussen 1,1650 en 1,2350.

De macro-economische agenda is vandaag mager gevuld. Beleggers kijken wel alvast vooruit naar het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdagavond. Daarbij zal de centrale bank volgens marktkenners niet aankondigen dat ze begint met het afbouwen van haar maandelijkse obligatie-opkopen. Die aankondiging komt vermoedelijk pas in november.

Bedrijfsnieuws

Royal Dutch Shell bereikte een akkoord over de verkoop van zijn bezittingen in het Permian Basin aan ConocoPhilips voor 9,5 miljard dollar in contanten. Daarvan zal de energiereus 7 miljard dollar laten terugvloeien naar aandeelhouders. Shell waarschuwde daarnaast dat de productie van twee grote olieplatformen in de Golf van Mexico nog tot het einde van dit jaar zal stil liggen.

Universal Music Group bepaalde de uitgifteprijs van zijn beursgang in Amsterdam vandaag op 18,50 euro per aandeel. Vivendi brengt 1,8 miljard aandelen naar de Amsterdamse beurs, waarmee de platenmaatschappij wordt gewaardeerd op circa 33,5 miljard euro.

Kendrion neemt 3T over. 3T, een Twentse ontwikkelaar van elektronica en embedded systems, behaalt jaarlijks met circa 80 werknemers een omzet van 12 miljoen euro en is volgens Kendrion winstgevend.

Vivoryon leed in de eerste zes maanden van 2021 meer verlies door hogere uitgaven aan onder meer R&D.

Galapagos kondigde een kapitaalverhoging aan als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten.

Kepler Cheuvreux trok het koersdoel voor Adyen op naar 3.200 euro.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 sloot maandag 1,7 procent lager op 4.357,73 punten, terwijl de Dow Jones-index 1,8 procent inleverde op 33.970,47 punten. Techbeurs Nasdaq verloor 2,2 procent op 14.713,90 punten.