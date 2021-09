Europese beurzen openen naar verwachting in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een hoger opening tegemoet, na de verliezen van maandag.

IG voorziet een openingswinst van 52 punten voor de Duitse DAX, een plus van 15 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 39 punten voor de Britse FTSE 100.

De aandelenmarkten in Europa zijn de nieuwe beursweek in het rood begonnen door zorgen over China.

"De verkoopgolf als gevolg van de ontwikkelingen rond Evergrande leidde tot forse verliezen in Europa, waarbij vooral de Britse en Duitse beurs aan waarde moesten inleveren", zo merkte marktanalist Michael Hewson van CMC Markets op. De DAX en FTSE 100 koersten rond het laagste peil in twee maanden, maar sloten niet op de laagste niveaus van de dag, aldus Hewson.

Beleggers maken zich zorgen over de problemen bij de Chinese vastgoedontwikkelaar Evergrande en een eventueel spillover effect, waardoor de economische groei in China mogelijk in het gedrang komt, aldus handelaar Marshall Gittler van BDSwiss Holding.

In Hongkong koerste het aandeel van vastgoedgigant Evergrande Group maandagochtend 17 procent lager. De projectontwikkelaar staat op omvallen en beleggers vrezen dat dit de aanzet zal zijn tot een nieuwe financiële crisis.

Evergrande kampt met een immense schuld van ongeveer 300 miljard dollar, terwijl de overheid vooralsnog niet de reikende hand lijkt te willen bieden, hoewel marktkenners wel denken dat Beijing een 'Lehman'-moment zal willen voorkomen.

Honderden financiële instellingen hebben leningen uitstaan bij de vastgoedgigant en beleggers vrezen dat deze partijen samen met Evergrande ten onder kunnen gaan.

Een terugval van de Chinese economische groei is volgens investment director Russ Mould van AJ Bell vooral slecht nieuws voor mijnbouwers. "Een terugval van de economie van China zal een significante impact hebben op de vraag naar grondstoffen, gezien het land een grootgebruiker is van vele mineralen en metalen", aldus Mould. "De situatie heeft wat weg van die in 2015, toen er zorgen waren over de hoge Chinese schulden."

Mijnbouwaandelen wereldwijd stonden maandag dan ook onder druk, ook door een daling van de ijzerertsprijzen na berichten dat China de staalproductie terugschroeft.

Andere kwesties als het nog altijd hoge aantal coronabesmettingen, de hoge inflatie, problemen in de aanvoerketen, speelden ook een rol in het sentiment, volgens Richard Hunter van Interactive Investor.

Bedrijfsnieuws

Bank- en grondstoffenaandelen stonden maandag onder druk. Société Générale en Deutsche Bank verloren 6 tot 8 procent, terwijl Rio Tinto en Anglo American 2 tot 5 procent moesten prijsgeven.

Prudential sloot 8 procent lager na de bekendmaking van een emissie van 131 miljoen aandelen.

Analisten die speculeren over een opsplitsing van Unilever zetten het aandeel meer dan een procent hoger.

In Londen viel AstraZeneca op met een koerswinst van meer dan 6 procent. Nieuwe resultaten dit weekend met kankerbehandeling Enhertu worden door beleggers positief ontvangen. Het middel zou veel beter werken dat Kadcyla, dat momenteel de standaardbehandeling is.

British Airways en Iberia-eigenaar IAG steeg ruim 11 procent, nadat de Financial Times op basis van bronnen meldde dat de Amerikaanse president Joe Biden voornemens is om het inreisverbod voor Europese reizigers op te heffen. Air France-KLM won ruim 5 procent.

Deutsche Lufthansa kondigde een claimemissie ter waarde van 2,1 miljard dollar aan om het eigen vermogen te versterken en het aandeel steeg bijna 6 procent.

Euro STOXX 50 4.047,97 (-2,0%)

STOXX Europe 600 454,12 (-1,7%)

DAX 15.132,06 (-2,3%)

CAC 40 6.455,81 (-1,7%)

FTSE 100 6.903,91 (-0,9%)

SMI 11.766,42 (-1,4%)

AEX 778,28 (-1,4%)

BEL 20 4.079,04 (-1,3%)

FTSE MIB 25.048,26 (-2,6%)

IBEX 35 8.655,40 (-1,2%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures dinsdag flink hoger.

De Amerikaanse beurzen zijn maandag fors lager gesloten, door de aanhoudende onrust over de hoge schuld in de vastgoedmarkt in China.

"De Amerikaanse beurzen sloten scherp lager, in reactie op de rode beurzen in Azië en Europa", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Volgens Hewson is de S&P 500 voor de tweede dag op rij onder het 50-daags voortschrijdend gemiddelde gesloten.

De brede terugval hangt samen met vastgoedontwikkelaar China Evergrande Group. De vraag is hoe dit afloopt. Sommige marktkenners geloven dat Beijing de vastgoedreus failliet zal laten gaan en verliezen voor aandeelhouders en obligatiehouders zal toestaan. De schuld van het bedrijf is de grootste van alle publiek verhandelde vastgoedbeheerders en -ontwikkelaars wereldwijd.

Evergrande zag de koers maandag 11 procent dalen in Hongkong. Het bedrijf meldde op 13 september dat het in ongekende problemen zat. De Hang Seng index in Hongkong verloor vandaag 3,3 procent.

De aandelenmarkten in China zelf waren gesloten voor een feestdag.

"Iedereen kijkt naar Evergrande en vraagt zich af, of de tijd is gekomen voor een groot faillissement, met de kans op besmetting naar de bredere vastgoedsector", zei Edward Park van Brooks MacDonald. "Het risico is nu acuut, in plaats van theoretisch zoals de afgelopen paar jaar."

Toch gelooft Frank Benzimra van Société Générale niet dat Evergrande een 'Lehman moment' wordt. "Een waarschijnlijker scenario is dat je enige groeivertraging in China zult zien vanwege de impact op de vastgoedsector", zei hij.

“Evergrande is te groot om te klappen”, volgens vermogensbeheerder Fred van Deijck van Bustelberg Effectenkantoor, die ook geen grote besmettingsgolf verwacht. “Het is een lokaal probleem, de meeste schulden zitten breed gespreid”, aldus Van Deijck.

Grote verliezen zag Hewson van CMC op Wall Street ontstaan bij aandelen die een grote blootstelling hebben aan China, waaronder Alibaba, Tencent en JD.com. Daarnaast staan olie- en grondstoffenaandelen onder druk als gevolg van de daling van de koper-, ijzererts- en olieprijzen.

Ook luchtvaartmaatschappijen sloten lager, zo zag Hewson, maar de verliezen zijn wel veel kleiner dan bij diens Europese concurrenten. Onder meer de Financial Times meldde op basis van bronnen dat de Amerikaanse president Joe Biden voornemens is om het inreisverbod voor Europese reizigers op te heffen. Voorwaarde is wel dat zij gevaccineerd zijn.



Woensdag komt de Federal Reserve met zijn rentebesluit, dat waarschijnlijk de weg zal plaveien voor een vermindering van de stimulering later dit jaar.

Een oktober-future voor een vat ruwe olie sloot maandag 2,3 procent, ofwel 1,68 dollar, lager op 70,29 dollar op de New York Mercantile Exchange. "De oliemarkten volgden de bredere financiële markten mee omlaag", aldus CFO Manish Raj van Velandera Energy Partners. "Er zijn op macroniveau heel veel risico's, inclusief het knappen van de vastgoedbubbel in China." De olieprijzen werden daarnaast geraakt door een sterkere dollar.

De aardgasprijs in de Verenigde Staten is juist sterk gestegen, terwijl de winter nog maanden verwijderd is. De prijs voor aardgas is in zes maanden tijd bijna verdubbeld, wat leidt tot zorgen over tekorten in de winter.

Bedrijfsnieuws

Aandelen van makers van elektrische auto's in China, waaronder Nio, Xpeng, Li Auto en Tesla, stonden onder druk nadat Li Auto waarschuwde dat het minder auto's verwacht te af te leveren in het derde kwartaal. Ook de onrust over vastgoedreus China Evergrande droeg bij aan de daling. Nio verloor ruim zes procent, terwijl Tesla krap vier procent inleverde.



De coronatest van Sorrento Therapeutics heeft positieve resultaten getoond in een onafhankelijke studie uitgevoerd door het Mexicaanse INMEGEN instituut. Volgens Sorrento levert COVISTIX betere resultaten dan de breed gebruikte Panbio snelle antigeentesten. Het aandeel Sorrento Therapeutics daalde met ruim drie procent.

Het Britse AstraZeneca boekte maandag winst na resultaten van een nieuw potentieel medicijn tegen borstkanker, die als een doorbraak worden geafficheerd. Het risico op overlijden of progressie van de ziekte zou met 72 procent dalen door het medicijn. Het aandeel won in New York ruim vijf procent.

Het coronavaccin van Pfizer en zijn Duitse ontwikkelingspartner BioNTech lijkt effectief en veilig voor kinderen tussen de 5 en 11 jaar. Dit meldde de Amerikaanse farmareus maandag op basis van positieve resultaten van een gecombineerde Fase 2/3 studie met het vaccin. Het aandeel Pfizer steeg licht.

Een adviespanel van de Amerikaanse medische toezichthouder FDA adviseert een 'booster' injectie met het coronavirus van Pfizer en BioNTech alleen voor mensen van 65 jaar en ouder, niet voor de bredere bevolking.

Plug Power wil de grootste groene waterstoffabriek aan de Amerikaanse westkust laten bouwen. Plug Power daalde met krap drie procent.

Een staking bij Mondelez, de fabrikant van onder andere Oreo koekjes, is na weken tot een einde gekomen, nadat een nieuw contract voor vier jaar werd geaccepteerd. Het aandeel daalde tot een procent.

S&P 500 index 4.357,73 (-1,7%)

Dow Jones index 33.970,47 (-1,8%)

Nasdaq Composite 14.713,90 (-2,2%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden dinsdag in het rood. De beurs van Tokio ging weer open, maar in China bleef de markt nog gesloten.

Nikkei 225 29.955,23 (-1,8%)

Shanghai Composite 3.613,97 (slotstand 17 sept.)

Hang Seng 24.022,12 (-0,3%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1730. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag bewoog het muntpaar ook op 1,1730.

USD/JPY Yen 109,57

EUR/USD Euro 1,1730

EUR/JPY Yen 128,55

MACRO-AGENDA:

00:00 Chinese beurzen gesloten

11:00 Consumentenvertrouwen - September (Bel)

14:30 Woningbouw en bouwvergunningen - Augustus (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

22:00 Adobe - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 FedEx - Cijfers eerste kwartaal (VS)

Update: om technische redenen.