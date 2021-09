Shell verkoopt Permian-bezittingen aan ConocoPhilips Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Royal Dutch Shell heeft een akkoord bereikt over de verkoop van zijn bezittingen in het Permian Basin aan ConocoPhilips voor 9,5 miljard dollar in contanten. Dit maakte Shell maandagavond bekend. Na het beoordelen van verschillende opties, meent Shell dat een verkoop aan ConocoPhilips het meest aantrekkelijk is. Het gaat vooral op schalievelden in Texas. Eind mei legde een rechtbank in Den Haag Shell nog de verplichting op om de CO2-uitstoot per 2030 terug te brengen met 45 procent ten opzichte van 2019. Met de verkoop aan ConocoPhilips maakt Shell een flinke stap in de gewenste richting. Van de verkoopopbrengst zal Shell 7 miljard dollar gebruiken voor het extra belonen van de eigen aandeelhouders, bovenop de 20 tot 30 procent van de operationele vrije kasstroom die het sowieso wil uitkeren. Het restant van de verkoopopbrengst wordt door Shell gebruikt om de balans te versterken. Voor de verkoop moet nog wel toestemming worden verleend door de toezichthouders. Shell denkt de deal nog voor het jaareinde te kunnen afronden. Bron: ABM Financial News

