Wall Street lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn maandag fors lager gesloten, door de aanhoudende onrust over de hoge schuld in de vastgoedmarkt in China. De verliezen namen richting het einde van de handelsdag wel wat af. De Amerikaanse hoofdgraadmeter S&P 500 sloot uiteindelijk 1,7 procent lager op 4.357,73 punten, terwijl de Dow Jones-index 1,8 procent inleverde op 33.970,47 punten. Techbeurs Nasdaq verloor zelfs 2,2 procent op 14.713,90 punten.

"De Amerikaanse beurzen sloten scherp lager, in reactie op de rode beurzen in Azië en Europa", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Volgens Hewson is de S&P 500 voor de tweede dag op rij onder het 50-daags voortschrijdend gemiddelde gesloten.

De brede terugval hangt samen met vastgoedontwikkelaar China Evergrande Group. De vraag is hoe dit afloopt. Sommige marktkenners geloven dat Beijing de vastgoedreus failliet zal laten gaan en verliezen voor aandeelhouders en obligatiehouders zal toestaan. De schuld van het bedrijf is de grootste van alle publiek verhandelde vastgoedbeheerders en -ontwikkelaars wereldwijd.

Evergrande zag de koers maandag 11 procent dalen in Hongkong. Het bedrijf meldde op 13 september dat het in ongekende problemen zat. De Hang Seng index in Hongkong verloor vandaag 3,3 procent.

De aandelenmarkten in China zelf waren gesloten voor een feestdag.

"Iedereen kijkt naar Evergrande en vraagt zich af, of de tijd is gekomen voor een groot faillissement, met de kans op besmetting naar de bredere vastgoedsector", zei Edward Park van Brooks MacDonald. "Het risico is nu acuut, in plaats van theoretisch zoals de afgelopen paar jaar."

Toch gelooft Frank Benzimra van Société Générale niet dat Evergrande een 'Lehman moment' wordt. "Een waarschijnlijker scenario is dat je enige groeivertraging in China zult zien vanwege de impact op de vastgoedsector", zei hij.

“Evergrande is te groot om te klappen”, volgens vermogensbeheerder Fred van Deijck van Bustelberg Effectenkantoor, die ook geen grote besmettingsgolf verwacht. “Het is een lokaal probleem, de meeste schulden zitten breed gespreid”, aldus Van Deijck.

Grote verliezen zag Hewson van CMC op Wall Street ontstaan bij aandelen die een grote blootstelling hebben aan China, waaronder Alibaba, Tencent en JD.com. Daarnaast staan olie- en grondstoffenaandelen onder druk als gevolg van de daling van de koper-, ijzererts- en olieprijzen.

Ook luchtvaartmaatschappijen sloten lager, zo zag Hewson, maar de verliezen zijn wel veel kleiner dan bij diens Europese concurrenten. Onder meer de Financial Times meldde op basis van bronnen dat de Amerikaanse president Joe Biden voornemens is om het inreisverbod voor Europese reizigers op te heffen. Voorwaarde is wel dat zij gevaccineerd zijn.



Woensdag komt de Federal Reserve met zijn rentebesluit, dat waarschijnlijk de weg zal plaveien voor een vermindering van de stimulering later dit jaar.

Een oktober-future voor een vat ruwe olie sloot maandag 2,3 procent, ofwel 1,68 dollar, lager op 70,29 dollar op de New York Mercantile Exchange. "De oliemarkten volgden de bredere financiële markten mee omlaag", aldus CFO Manish Raj van Velandera Energy Partners. "Er zijn op macroniveau heel veel risico's, inclusief het knappen van de vastgoedbubbel in China." De olieprijzen werden daarnaast geraakt door een sterkere dollar.

De aardgasprijs in de Verenigde Staten is juist sterk gestegen, terwijl de winter nog maanden verwijderd is. De prijs voor aardgas is in zes maanden tijd bijna verdubbeld, wat leidt tot zorgen over tekorten in de winter.

De euro/dollar noteerde op 1,1730. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 1,1731 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Aandelen van makers van elektrische auto's in China, waaronder Nio, Xpeng, Li Auto en Tesla, stonden onder druk nadat Li Auto waarschuwde dat het minder auto's verwacht te af te leveren in het derde kwartaal. Ook de onrust over vastgoedreus China Evergrande droeg bij aan de daling. Nio verloor ruim zes procent, terwijl Tesla krap vier procent inleverde.



De coronatest van Sorrento Therapeutics heeft positieve resultaten getoond in een onafhankelijke studie uitgevoerd door het Mexicaanse INMEGEN instituut. Volgens Sorrento levert COVISTIX betere resultaten dan de breed gebruikte Panbio snelle antigeentesten. Het aandeel Sorrento Therapeutics daalde met ruim drie procent.

Het Britse AstraZeneca boekte maandag winst na resultaten van een nieuw potentieel medicijn tegen borstkanker, die als een doorbraak worden geafficheerd. Het risico op overlijden of progressie van de ziekte zou met 72 procent dalen door het medicijn. Het aandeel won in New York ruim vijf procent.

Het coronavaccin van Pfizer en zijn Duitse ontwikkelingspartner BioNTech lijkt effectief en veilig voor kinderen tussen de 5 en 11 jaar. Dit meldde de Amerikaanse farmareus maandag op basis van positieve resultaten van een gecombineerde Fase 2/3 studie met het vaccin. Het aandeel Pfizer steeg licht.

Een adviespanel van de Amerikaanse medische toezichthouder FDA adviseert een 'booster' injectie met het coronavirus van Pfizer en BioNTech alleen voor mensen van 65 jaar en ouder, niet voor de bredere bevolking.

Plug Power wil de grootste groene waterstoffabriek aan de Amerikaanse westkust laten bouwen. Plug Power daalde met krap drie procent.

Een staking bij Mondelez, de fabrikant van onder andere Oreo koekjes, is na weken tot een einde gekomen, nadat een nieuw contract voor vier jaar werd geaccepteerd. Het aandeel daalde tot een procent.