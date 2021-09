Olieprijs lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is maandag flink lager gesloten door de aanhoudende onrust over de hoge schuld in de vastgoedmarkt in China die voor verliezen zorgt op aandelenmarkten wereldwijd. Daardoor won de Amerikaanse dollar aan kracht.

Een oktober-future voor een vat ruwe olie sloot maandag 2,3 procent, ofwel 1,68 dollar, lager op 70,29 dollar op de New York Mercantile Exchange.

"De oliemarkten volgden de bredere financiële markten mee omlaag, nu beleggers risicovolle beleggingen mijden", aldus CFO Manish Raj van Velandera Energy Partners. "Er zijn op macroniveau heel veel risico's, inclusief het knappen van de vastgoedbubbel in China."

De olieprijzen werden daarnaast geraakt door een sterkere dollar, zo merkte analist Ricardo Evangelista van ActivTrades op. "De greenback is de week voortvarend begonnen en koerst op het hoogste niveau in drie weken, nu beleggers zich zorgen maken over de ontwikkelingen in China, waar Evergrande het risico op faillissement loopt."

Verder wijzen analisten op het trage herstel van de ruwe olieproductie na orkaan Ida, die op 29 augustus aan land kwam aan de kust van de Golf van Louisiana. Het Bureau of Safety and Environmental Enforcement schatte vrijdag dat 23,2 procent van de ruwe olieproductie in de Golf van Mexico nog stil ligt, wat gelijk is aan ongeveer 422.000 vaten productie per dag. Circa 34 procent van de aardgasproductie ligt ook nog stil. Nieuwe cijfers worden later vandaag verwacht.

Het trage herstel deed de olieprijzen in de afgelopen weken nog goed, hoewel analist Carsten Fritsch van Commerzbank zag dat het herstel afgelopen week toenam. "Als de productie normaliseert op het tempo van vorige week, dan zal de uitval een stuk minder zijn dan de 30 miljoen vaten waar wij op rekenden", aldus Fritsch.