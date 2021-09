Toast en Freshworks verhogen bandbreedte uitgifteprijs beursgang Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Toast en Freshworks hebben maandag de bandbreedte voor de uitgifteprijs van de aanstaande beursgangen aangekondigd. Toast, dat in 2013 werd opgericht en software ontwikkelt voor restaurants, wil 21,7 miljoen aandelen verkopen tegen een prijs van 34 tot 36 dollar per stuk. De bandbreedte lag eerder nog op 30 tot 33 dollar. Diverse bronnen stellen tegenover The Wall Street Journal dat Toast op woensdag naar de beurs wil. De waardering van Toast kan bij een beursgang oplopen tot meer dan 17 miljard dollar. Freshworks mikt voor zijn aanstaande beursgang op een waardering van bijna 10 miljard dollar. Het bedrijf dat automatiseringssoftware maakt, wilde aanvankelijk 28,5 miljoen stukken naar de beurs brengen voor 28 tot 32 dollar per aandeel, maar dit wordt nu 32 tot 34 dollar per stuk. Freshworks krijgt een notering aan techbeurs Nasdaq. Ook aandelen Freshworks zullen naar verwachting vanaf woensdag verhandelbaar zijn. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.