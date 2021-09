Coinbase ziet af van eigen leenproduct Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Coinbase

(ABM FN-Dow Jones) Coinbase ziet af van de plannen om een eigen digitaal leenproduct op de markt te brengen. Dit maakte de cryptobroker maandagavond bekend. Daarmee zwicht Coinbase voor de kritiek die het over zich heen kreeg van de Amerikaanse toezichthouder SEC. De toezichthouder dreigde zelfs juridische stappen te nemen als de cryptobroker daadwerkelijk zijn plannen zou doorzetten. Coinbase zei dat het een "moeilijke beslissing" was om de plannen in de ijskast te zetten. "We blijven onze pogingen doorzetten om meer duidelijkheid te krijgen over de regelgeving voor de crypto-industrie". Coinbase kondigde het Lend-product in juni aan. Klanten zouden dan een zogenoemde stablecoin kunnen kopen om daar een jaarlijkse rente van 4 procent over te krijgen. De cryptobroker opende een wachtlijst, waar naar eigen zeggen "honderdduizenden" geïnteresseerden op stonden. Bron: ABM Financial News

