AEX sluit lager

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is de nieuwe beursweek negatief begonnen. Bij een slot van 778,28 punten eindigde de AEX maandag 1,4 procent in het rood.

Het sentiment werd maandag gedomineerd door de problemen bij de Chinese vastgoedontwikkelaar Evergrande. Ook was sprake van wat terughoudendheid in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve.

Evergrande kampt met een immense schuld van ongeveer 300 miljard dollar, terwijl de overheid vooralsnog niet de reikende hand lijkt te willen bieden, hoewel marktkenners wel denken dat Beijing een 'Lehman'-moment zal willen voorkomen.

“Evergrande is te groot om te klappen”, volgens vermogensbeheerder Fred van Deijck van Bustelberg Effectenkantoor, die ook geen grote besmettingsgolf verwacht. “Het is een lokaal probleem, de meeste schulden zitten breed gespreid”, aldus Van Deijck.

Kijkend naar het algemene beeld van de AEX is het neerwaartse potentieel volgens technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING Financial Markets zeer beperkt en blijft het lange termijn koersdoel onveranderd op 900 punten.

Woensdag maakt de Fed haar rentebesluit bekend. Daarbij zal de centrale bank volgens marktkenners niet aankondigen dat ze begint met het afbouwen van haar maandelijkse obligatie-opkopen. Die taperaankondiging komt vermoedelijk pas in november.

Volgens valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe zijn daarom vooral de economische vooruitzichten van de Fed en de nieuwe dot plot woensdag interessant.

De euro/dollar handelde rond het slot op 1,1734 en een vat WTI-olie werd 1,5 procent goedkoper op 70,90 dollar.

De dollar profiteert volgens Sammani van Monex Europe van zijn rol als "veilige haven" nu de markt bevreesd is voor de gevolgen van de ‘Evergrande crisis’.

Stijgers en dalers

In de AEX eindigden bijna alle fondsen lager. Unilever wist ruim een procent te stijgen en sloot daarmee als enige in het groen. Verschillende analisten zouden rekening houden met een opsplitsing van het bedrijf, een scenario dat wel vaker genoemd is. Maar na afgewezen overnamebod uit het verleden, neemt de druk op Unilever wel toe, aldus Van Deijck van Bustelberg. "Ondenkbaar is het dus niet."

Just Eat Takeaway en ArcelorMittal belandden onderaan in de AEX, met verliezen van respectievelijk 7 en 8 procent. Hekkensluiter Mittal staat net als andere grondstoffenfondsen onder druk nu China bereid lijkt om de eigen strategische reserves aan te zullen spreken. "Ook in China wil men inflatie vermijden", aldus Van Deijck. "Maar ook hier blijven de vooruitzichten onveranderd: de vraag blijft de komende jaren hoog."

In de Midkap profiteerde Flow Traders van de marktvolatiliteit met een winst van 2,5 procent. Air France-KLM was koploper met een plus van ruim 5 procent terwijl AMG en Aperam de rij sloten met verliezen van rond de 6 procent.

Bij de smallcaps steeg Accsys ruim 2 procent, na vrijdag ook al een goede dag te hebben beleefd na het afgeven van een update. Grootste dalers in de AScX waren Avantium en CM.com, met verliezen van zo'n 5 procent.

Het lokaal genoteerde DGB daalde na winst eerder op de dag alsnog bijna 2 procent. Nigel Farage heeft voor het eerst een belang in DGB Group gemeld. Dit bleek uit een melding in het kader van de Wet op het financieel toezicht, gedateerd op 15 september 2021.Farage meldde een kapitaalbelang van 8,77 procent met eenzelfde stemrecht. Dit belang wordt rechtstreeks potentieel gehouden. Farage werd eerder dit jaar benoemd tot lid van de raad van advies van DGB.

GeoJunxion leverde meer dan 7 procent in.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de indexen op Wall Street 1,5 tot 2 procent lager.