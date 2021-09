'Geen taperaankondiging maar dot plot belangrijk in rentebesluit Fed'

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve zal bij zijn rentebesluit deze week niet aankondigen dat het begint met het afbouwen van zijn maandelijkse obligatie-opkopen, maar de nieuwe dot plot met een consensus van mogelijke renteverhogingen wordt wel interessant. Dit zeggen marktkenners tegen ABM Financial News voorafgaand aan het besluit, dat woensdagavond bekend wordt gemaakt.

De federal funds rate zal hoogstwaarschijnlijk blijven staan op 0,00 tot 0,25 procent. Het discontotarief wordt naar verwachting gehandhaafd op 0,25 procent.

Nu koopt de Fed nog maandelijks in totaal voor 120 miljard dollar aan Treasury's en aan hypotheken gekoppelde leningen op om de financiële markten stabiel te houden en de economie in de Verenigde Staten te ondersteunen.

De belangrijkste vraag is wanneer de centrale bank daarmee gaat stoppen. Lang rekenden de markten erop dat de Fed in september zou aankondigen dat men de opkopen gaat afbouwen, het zogenoemde 'taperen'. Maar een vrij dovish toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell tijdens Jackson Hole en een zwak Amerikaans banenrapport in augustus hebben die verwachting inmiddels flink getemperd.

Economen van UniCredit voorspellen toch een vrij hawkish Fed bij het rentebesluit van woensdag, maar details over taperen, zoals het tempo waarin de centrale bank zijn opkopen zal afbouwen, volgen "vrijwel zeker" pas bij het rentebesluit in november.

Analist Georgette Boele van ABN AMRO denkt ook dat de Fed nog tot november wacht met de aankondiging van tapering en dan in december daar echt mee van start gaat.

Toch renteverhoging in 2022?

Volgens valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe zijn het daarom vooral de economische vooruitzichten van de Fed en de nieuwe dot plot die woensdag interessant zullen zijn, nu een taperaankondiging nog even in de ijskast blijft.

"De dot plot zou een consensus kunnen opleveren van een eerste renteverhoging in 2022 en geeft bovendien een eerste inzicht in de renteverwachting voor 2024", aldus Sammani. Zij wijst erop dat slechts twee leden van het beleidscomité van de Fed hun opvattingen over een renteverhoging moeten aanpassen om tot een gemiddelde consensus te komen van een renteverhoging van 25 basispunten in 2022. Dat zou de dollar een steuntje in de rug kunnen geven, aldus Sammani.

Bij de vorige dot plot in juni voorspelden de beleidsmakers van de Fed twee renteverhogingen in 2023 en geen in 2022.

"Wij denken dat de dot plot voor eind 2022 één renteverhoging laat zien, waar dat er eerder geen waren", aldus economen van JPMorgan. De huidige marktverwachting lijkt hier inmiddels in mee te gaan.

Analist Boele van ABN AMRO denkt echter dat de Fed voldoende ruimte wil hebben tussen tapering en de eerste renteverhoging. Daarom gaat de analist zelf uit van een eerste renteverhoging door de Fed tegen het einde van 2023.

Wat de voorspellingen voor 2024 interessant maakt, is dat de markten hiermee meer inzicht krijgen in hoe groot de rentesprong in de komende jaren mogelijk zal zijn, volgens Sammani van Monex Europe.

Inflatie zwakt iets af

De oplopende inflatie in de Verenigde Staten en elders in de wereld speelt een belangrijke rol in de besluitvorming van de Fed, hoewel voorzitter Powell voortdurend benadrukt dat de hoge inflatie tijdelijk is. In augustus kwam de inflatie op jaarbasis uit op 5,3 procent, en daarmee conform de verwachting, en stond de kerninflatie op 4,0 procent. In beide gevallen was ten opzichte van juli sprake van een lichte afname.

In juni rekende de Fed voor 2021 op een inflatie van 3,4 procent en voor 2022 en 2023 op respectievelijk 2,1 en 2,2 procent.

De economische groei voor dit jaar werd op dat moment geraamd op 7 procent en voor 2022 op 3,3 procent.

Het rentebesluit van de Fed wordt woensdagavond om 20:00 uur bekendgemaakt, met daarbij nieuwe economische ramingen en de dot plot. Vanaf 20:30 uur geeft voorzitter Jerome Powell een toelichting.

De euro/dollar noteert maandag licht lager op 1,1707.