Amerikaanse futures wijzen omlaag

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een fors lagere opening tegemoet, door de aanhoudende onrust over de hoge schuld in de vastgoedmarkt in China die voor verliezen zorgt op aandelenmarkten wereldwijd.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd tot 1,3 procent in het rood.

De brede terugval hangt samen met de vastgoedontwikkelaar China Evergrande Group. De vraag is hoe dit afloopt. Sommige marktkenners geloven dat Beijing de vastgoedreus failliet zal laten gaan en verliezen voor aandeelhouders en obligatiehouders zal toestaan. De schuld van het bedrijf is de grootste van alle publiek verhandelde vastgoedbeheerders en -ontwikkelaars wereldwijd.

Evergrande zag de koers maandag 11 procent dalen in Hongkong. Het bedrijf meldde op 13 september dat het in ongekende problemen zat. De Hang Seng index in Hongkong verloor vandaag 3,3 procent.

De aandelenmarkten in China zelf waren gesloten voor een feestdag.

"Iedereen kijkt naar Evergrande en vraagt zich af, of de tijd is gekomen voor een groot faillissement, met de kans op besmetting naar de bredere vastgoedsector", zei Edward Park van Brooks MacDonald. "Het risico is nu acuut, in plaats van theoretisch zoals de afgelopen paar jaar."

Toch gelooft Frank Benzimra van Société Générale niet dat Evergrande een 'Lehman moment' wordt. "Een waarschijnlijker scenario is dat je enige groeivertraging in China zult zien vanwege de impact op de vastgoedsector", zei hij.



Woensdag komt de Federal Reserve met zijn rentebesluit, dat waarschijnlijk de weg zal plaveien voor een vermindering van de stimulering later dit jaar.

De olieprijs daalde. Een oktober-future West Texas Intermediate daalde 2,3 procent tot 70,23 dollar. Brent-olie werd ook 2 procent goedkoper.

De euro/dollar noteerde op 1,1713. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 1,1731 op de borden.

Bedrijfsnieuws



Alvarium en Tiedemann zijn dichtbij een fusie, volgens bronnen.

Een staking bij Mondelez, de fabrikant van onder andere Oreo kookjes, is na weken tot een einde gekomen, nadat een nieuw contract voor vier jaar werd geaccepteeerd.

Slotstanden

Wall Street sloot vrijdag lager. De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,9 procent tot 4.432,81 punten, de Dow Jones index verloor 0,5 procent op 34.584,22 punten en de Nasdaq noteerde 0,9 procent lager op 15.043,97 punten.