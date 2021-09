Europese beurzen onder druk Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn de nieuwe beursweek pessimistisch begonnen door zorgen over China. Rond het middaguur noteert de Stoxx Europe 600 index 1,9 procent lager, verliest de Duitse DAX 2,2 procent, levert de Franse CAC 40 2,1 procent in en gaat de Britse FTSE 100 1,6 procent lager. Beleggers maken zich zorgen over de problemen bij de Chinese vastgoedontwikkelaar Evergrande en een eventueel spillover effect, waardoor de economische groei in China mogelijk in het gedrang komt, aldus handelaar Marshall Gittler van BDSwiss Holding. In Hongkong koerste het aandeel van vastgoedgigant Evergrande Group maandagochtend 17 procent lager. De projectontwikkelaar staat op omvallen en beleggers vrezen dat dit de aanzet zal zijn tot een nieuwe financiële crisis. Evergrande kampt met een immense schuld van ongeveer 300 miljard dollar, terwijl de overheid vooralsnog niet de reikende hand lijkt te willen bieden, hoewel marktkenners wel denken dat Beijing een 'Lehman'-moment zal willen voorkomen. Honderden financiële instellingen hebben leningen uitstaan bij de vastgoedgigant en beleggers vrezen dat deze partijen samen met Evergrande ten onder kunnen gaan. Andere kwesties als het nog altijd hoge aantal coronabesmettingen, de hoge inflatie, problemen in de aanvoerketen en de stijgingen van de grondstofprijzen, spelen ook een rol in het sentiment, volgens Richard Hunter van Interactive Investor. Op macro-economisch vlak is het maandag rustig. Later deze week volgt het rentebesluit van de Federal Reserve. De euro/dollar handelt maandag op 1,1711 en olie wordt bijna 2 procent goedkoper op 70,75 dollar. De dollar profiteert volgens analist Ima Sammani van Monex Europe van zijn rol als “veilige haven” nu de markt bevreesd is voor de gevolgen van de ‘Evergrande crisis’. Bedrijfsnieuws Bank- en grondstoffenaandelen staan maandag onder druk. Deutsche Bank en Société Générale verliezen 5 tot 6 procent, terwijl Rio Tinto en Anglo American 6 tot 8 procent moeten prijsgeven. Prudential staat 7 procent lager na de bekendmaking van een emissie van 131 miljoen aandelen. Deutsche Lufthansa kondigde een claimemissie ter waarde van 2,1 miljard dollar aan om het eigen vermogen te versterken en het aandeel steeg zo'n 2 procent. Analisten die speculeren over een opsplitsing van Unilever zetten het aandeel licht hoger. In Londen valt AstraZeneca op met een koerswinst van 3,0 procent. Nieuwe resultaten dit weekend met kankerbehandeling Enhertu worden door beleggers positief ontvangen. Het middel zou veel beter werken dat Kadcyla, dat momenteel de standaardbehandeling is. Futures Wall Street De Amerikaanse futures voorspellen maandag een lagere opening voor Wall Street. Rond lunchtijd daalden de futures op de S&P 500, Dow Jones index en Nasdaq ruim een procent. Vrijdag sloten de drie indexen ook al lager. De Dow leverde 0,5 procent in bij een slot van 34.584,88 punten, terwijl de S&P en Nasdaq beide 0,9 procent verloren op respectievelijk 4.432,99 en 15.043,97 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.