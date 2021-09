Valuta: onrust over Chinees vastgoed kan dollar verder versterken Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De dollar is behoorlijk aangesterkt tegenover de euro, door de onzekerheid rond de problemen in de Chinese vastgoedsector, waardoor beleggers vluchten naar veilige havens, met naast de dollar bijvoorbeeld ook de Japanse yen. Aanleiding zijn de financiële problemen bij het grote Chinese vastgoedbedrijf Evergrande, dat overslaat naar de waarderingen van ander vastgoed in Azië en de bredere aandelenmarkten. "Er zijn nu commentaren dat het zou kunnen gaan om een 'Lehman moment' en er is wel sprake van enige besmetting naar andere bedrijven", zei Stefan Koopman van Rabobank, "maar het is zo vaag wat er in China gebeurt, dat het voor analisten niet goed te doen is om uit te pluizen wat daar precies speelt." Het risico dat de financiële problemen van het fonds tot een domino-effect leiden zorgt in elk geval voor een algemeen risk-off-sentiment op de valutamarkt, waarbij de bekende munten - de Amerikaanse dollar, de Japanse yen en de Zwitserse frank als veilige havens meer waard worden tegenover de euro. Aan de andere kant zijn procyclische munten zoals de Noorse kroon en de Australische dollar, die profiteren van de vraag naar grondstoffen en goed economisch nieuws, nu juist minder waard. Koopman denkt dat de dollar nog wel verder kan aansterken tot een koers van 1,16 dollar voor een euro, door de onzekerheid, in combinatie met een verwachte aankondiging van een verkleining van het opkoopprogramma door de Federal Reserve bij zijn aanstaande rentebesluit op woensdagavond. Dit zou dat tot een begin van de afbouw van de stimulering in november kunnen leiden. "We verwachten dat ze zullen verklaren dat er aan steeds meer voorwaarden om te gaan 'taperen' is voldaan", zei Koopman, wat dan zou moeten neerkomen op de 'waarschuwing vooraf' die de Fed heeft beloofd te zullen geven.

Dit zal nog wel met de nodige mitsen en maren omkleed worden, omdat de onzekerheid op de financiële markten aan het toenemen is. Dat komt behalve door China ook door de hogere aardgasprijzen in de Verenigde Staten, die kunnen leiden tot hogere inflatiecijfers en ook de koopkracht van veel Amerikanen kan raken. De euro/dollar noteert op 1,1705. De dollar/yen gaat voor 109,67 van de hand en de dollar/Zwitserse frank voor 0,9326. Bron: ABM Financial News

