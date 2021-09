Opnieuw flinke tik voor AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs krijgt maandagochtend opnieuw een tik te verwerken. De AEX daalt 1,4 procent naar 778,87 punten.

"Er zijn een aantal zaken waar de beurs onzeker over is. Nummer 1, maar niet de belangrijkste is de noodlijdende Chinese projectontwikkelaar Evergrande", aldus vermogensbeheerder Fred van Deijck van Bustelberg Effectenkantoor.

"Evergrande is te groot om te klappen", meent Van Deijck, en dus zal er een oplossing komen. "Dit is evenwel geen Lehman moment", benadrukt de vermogensbeheerder, die geen grote besmettingsgolf verwacht. "Het is een lokaal probleem, de meeste schulden zitten breed gespreid", aldus Van Deijck. Nu Evergrande probeert zijn verplichtingen te voldoen door betalingen in onroerend goed, "wordt een geforceerde verkoop voorkomen".

Wel zorgt Evergrande voor meer risico-aversie ten aanzien van high yield obligaties, merkte Van Deijck op.

Verder kijkt de markt naar het rentebesluit van de Federal Reserve aanstaande woensdag. "De Fed zal een keer een stap moeten zetten [tapering], en dat is geen teken van zwakte maar juist van kracht", meent Van Deijck.

Echter onduidelijkheid over het exacte moment waarop de Fed de aankondiging voor tapering doet en het tijdstip waarop dit proces aanvangt, zorgen volgens de vermogensbeheerder ook weer voor onzekerheid. "En daar houdt de belegger niet van."

Tot slot wijst Van Deijck nog op de begrotingsplannen van de VS: "Hoe gaan die gefinancierd worden? Kiest de VS voor een groter begrotingstekort, of kiest het voor het terugdraaien van belastingverlagingen voor vennootschappen?"

Kortom, "er is veel onzekerheid, maar de vooruitzichten voor de economie zijn niet wezenlijk veranderd", aldus de expert van Bustelberg Effectenkantoor.

De euro/dollar handelt maandagochtend op 1,1711 en olie wordt bijna 2 procent goedkoper op 70,75 dollar.

De dollar profiteert volgens analist Ima Sammani van Monex Europe van zijn rol als "veilige haven" nu de markt bevreesd is voor de gevolgen van de 'Evergrande crisis'.

Stijgers en dalers

In de AEX noteren vrijwel alle fondsen lager. Unilever weet 0,1 procent te stijgen, en is het enige aandeel in het groen. Verschillende analisten zouden rekening houden met een opsplitsing van het bedrijf, een scenario dat wel vaker genoemd is. Maar na afgewezen overnamebod uit het verleden, neemt de druk op Unilever wel toe, aldus Van Deijck. "Ondenkbaar is het dus niet."

Adyen beperkt het verlies tot minder dan een procent, terwijl Just Eat Takeaway en ArcelorMittal respectievelijk 4,6 en 5,6 procent inleveren. Mittal staat net als andere grondstoffenfondsen onder druk nu China bereid lijkt om de eigen strategische reserves aan te zullen spreken. "Ook in China wil men [hoge] inflatie vermijden", aldus Van Deijck. "Maar ook hier blijven de vooruitzichten onveranderd: de vraag blijft de komende jaren hoog."

In de Midkap wint Flow Traders 3,3 procent. Air France-KLM en JDE Peet's boeken ook kleine plussen.

AMG en Aperam zijn de grootste dalers met verliezen van 4,5 procent.

Bij de smallcaps stijgt Accsys 1,4 procent, na vrijdag ook al een goede dag te hebben beleefd na het afgeven van een update. De grootste dalers vanochtend zijn CM.com en Kendrion met verliezen van ruim 4 procent.

Het lokaal genoteerde DGB wint 2,6 procent. Nigel Farage meldde voor het eerst een belang in DGB Group. Dit bleek uit een melding in het kader van de Wet op het financieel toezicht, gedateerd op 15 september 2021. Dit belang wordt rechtstreeks potentieel gehouden. "De aandelenopties hebben een uitoefenprijs van 1,50 euro en zijn pas uitoefenbaar als de koers van het aandeel DGB 20 euro heeft bereikt", meldde DGB in een toelichting. De aandelenopties hebben geen vervaldatum.

GeoJunxion levert meer dan 11 procent in.