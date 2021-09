Beursblik: dividendbeleid OCI-dochter positief Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING noemt het nieuwe dividendbeleid van OCI's dochterbedrijf Fertiglobe positief voor het aandeel OCI, omdat het de kracht van de joint venture op dit moment bevestigt en de onderliggende waarde zichtbaar zal maken bij de aankomende beursgang. OCI en mede-aandeelhouder ADNOC uit Abu Dhabi krijgen een speciaal dividend van 850 miljoen dollar en minimaal 465 miljoen dollar aan dividend over de komende achttien maanden van de joint venture. Van het speciale dividend zal 493 miljoen dollar, of 2 dollar per aandeel, naar OCI gaan. ING heeft een koopadvies met een koersdoel van 28,00 euro voor OCI. Op een rood Damrak daalt het aandeel maandag 0,3 procent naar 22,96 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.