OCI-dochter gaat solide dividend uitkeren

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kunstmest- en ammmoniafabrikant Fertiglobe wil een overbruggingskrediet en een aanvullend krediet afsluiten om een fors dividend te kunnen betalen aan zijn aandeelhouders en voldoende ruimte te houden om te investeren in groei. Dat maakte aandeelhouder OCI maandag voorbeurs bekend. Fertiglobe is een joint venture van OCI met ADNOC, het nationale oliebedrijf van Abu Dhabi. De deal creëert ruimte voor OCI om te groeien in schone ammonia en andere stappen om de CO2-uitstoot van OCI en Fertiglobe te verminderen. De nieuwe kapitaalstructuur geeft Fertiglobe tevens de armslag om een houdbaar en aantrekkelijk dividend te gaan betalen. Het overbruggingskrediet van 1,1 miljard dollar zal worden afgesloten tegen een relatief lage rente, namelijk de variabele LIBOR plus 1,05 procent opslag gedurende het eerste jaar. Daarna gaat die opslag omhoog. Van het bedrag zal 250 miljoen dollar worden gebruikt om bestaande schuld te herfinancieren en het restant van 850 miljoen zal worden uitbetaald als dividend aan de twee aandeelhouders. OCI heeft een belang van 58 procent in Fertiglobe, dat produceert in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De aanvullende kredietlijn van 300 miljoen dollar heeft een looptijd van vijf jaar en een rente van LIBOR plus 1,75 procent. Dit zou het bedrijf "ruime liquiditeit" geven. Vervolgens wil Fertiglobe twee keer per jaar dividend uitkeren, na goedkeuring door de aandeelhoudersvergadering, met een beoogd bedrag van tenminste 315 miljoen dollar over 2022, en tenminste 150 miljoen dollar over de tweede helft van 2021. Ook daarna moet de vrije kasstroom zo veel mogelijk worden uitgekeerd, afgezien van groeikansen. Bron: ABM Financial News

