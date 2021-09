Lagere start AEX voorzien na financiële onrust in Hongkong

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting een lagere start tegemoet, nadat de beurzen in Hongkong en Sydney vanochtend flink terrein prijs moeten geven. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,6 procent.

Vrijdag bij opening doorbrak de AEX index nog overtuigend de 800 punten, waarbij de hoogste stand ooit werd neergezet op 804,47 punten. Daarna moest de hoofdindex echter 15 punten prijsgeven op een slotstand van 789,49 punten, waardoor op weekbasis een winst van slechts 1 punt resteerde.

"De beurzen zijn zigzaggend de week doorgekomen", constateerden analisten van IG.

In Azië houden de beurzen van onder meer Tokio, Shanghai en Seoel vandaag de deuren gesloten vanwege een feestdag. Hongkong en Sydney zijn wel open en die noteren scherp lager.

In Hongkong koerst het aandeel van vastgoedgigant Evergrande Group vanochtend 14 procent in het rood. De projectontwikkelaar staat op omvallen en beleggers vrezen dat dit de aanzet zal zijn tot een nieuwe financiële crisis.

Evergrande kampt met een immense schuld van ongeveer 300 miljard dollar, terwijl de overheid vooralsnog niet de reikende hand lijkt te willen bieden. De projectontwikkelaar heeft circa 200.000 mensen in dienst en indirect werken er bijna 4 miljoen voor het bedrijf.

Honderden financiële instellingen hebben leningen uitstaan bij de vastgoedgigant en beleggers vrezen dat deze partijen samen met Evergrande ten onder kunnen gaan. De grote beursgenoteerde verzekeraars AIA en Ping AN Insurance noteren vanochtend respectievelijk 6 en 8 procent lager.

Analisten waarschuwen voor een ‘cross default’ situatie, waarbij het niet nakomen van een betalingsverplichting door één partij, leidt tot een keten van betalingsachterstanden waardoor een vertrouwenscrisis ontstaat. Een dergelijke situatie lag aan de basis van de kredietcrisis.

Ondanks de radiostilte van president Xi Jinping voorziet persbureau Bloomberg na een rondgang bij analisten en beleggers dat de Chinese autoriteiten wel zullen ingrijpen.

"Beijing is niet in de stemming voor een Lehman-moment. In plaats van een chaotische ineenstorting met veel faillissementen, zullen de autoriteiten vermoedelijk een herstructurering doorvoeren van Evergrande's schulden [...] waardoor het systeemrisico tot een minimum wordt beperkt", aldus Bloomberg.

De Hang Seng index in Hongkong noteert vanochtend 3,4 procent lager. Ook de Australische beurs staat met een verlies van 2 procent flink onder druk. In Sydney zijn het vooral grondstof gerelateerde aandelen die op de koersvorming wegen. De mijnbouwgiganten Rio Tinto en BHP verliezen 4 tot 5 procent.

De Amerikaanse olie-future noteert vanochtend in Azië krap 1 procent lager. Vrijdagavond in New York gaf de future ook al bijna 1 procent prijs op 72,61 dollar per vat. Op weekbasis stond er echter een stijging van 3,2 procent op de borden en het zwarte goud noteert nipt onder het hoogste niveau van de afgelopen jaren.

Op Wall Street namen beleggers vrijdagavond gas terug. De index van de ongeveer 500 grootste Amerikaanse ondernemingen, de S&P 500, koerste 0,9 procent lager.

De macro-economische agenda is vandaag karig gevuld. Deze week zal de aandacht vooral gespitst zijn op het rentebesluit van de Federal Reserve woensdag. De markt is met name benieuwd of de Fed al een aankondiging voor tapering doet, of nog geduld heeft om dit uit te stellen tot een rentevergadering later dit jaar.

Verder zal de markt aandacht hebben voor de dot plot van de Fed. De markt houdt volgens ABN AMRO rekening met een eerste renteverhoging aan het begin van 2023, maar de bank zelf voorziet dat de Fed voldoende ruimte wil hebben tussen tapering en de eerste renteverhoging, en denkt dat de centrale bank pas tegen het einde van 2023 de rente zal verhogen.

Bedrijfsnieuws

Nigel Farage meldde voor het eerst een belang in DGB Group. Dit bleek uit een melding in het kader van de Wet op het financieel toezicht, gedateerd op 15 september 2021. Dit belang wordt rechtstreeks potentieel gehouden. "De aandelenopties hebben een uitoefenprijs van 1,50 euro en zijn pas uitoefenbaar als de koers van het aandeel DGB 20 euro heeft bereikt", meldde DGB in een toelichting. De aandelenopties hebben geen vervaldatum.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde vrijdag 0,9 procent tot 4.432,81 punten, de Dow Jones index verloor 0,5 procent op 34.584,22 punten en de Nasdaq noteerde 0,9 procent lager op 15.043,97 punten.