Beleggers vrezen besmettingsgevaar ondergang Evergrande

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) In Hongkong koerst het aandeel van vastgoedgigant Evergrande Group maandagochtend 17 procent lager. De projectontwikkelaar staat op omvallen en beleggers vrezen dat dit de aanzet zal zijn tot een nieuwe financiële crisis. Evergrande kampt met een immense schuld van ongeveer 300 miljard dollar, terwijl de overheid vooralsnog niet de reikende hand lijkt te willen bieden. Het concern heeft circa 200.000 mensen in dienst en indirect werken er bijna 4 miljoen voor het bedrijf. Honderden financiële instellingen hebben leningen uitstaan bij de vastgoedgigant en beleggers vrezen dat deze partijen samen met Evergrande ten onder kunnen gaan. De grote beursgenoteerde verzekeraars AIA en Ping AN Insurance noteren vanochtend respectievelijk 6 en 8 procent lager. Analisten waarschuwen voor een ‘cross default’ situatie, waarbij het niet nakomen van een betalingsverplichting door één partij, leidt tot een keten van betalingsachterstanden waardoor een vertrouwenscrisis ontstaat. Een dergelijke situatie lag aan de basis van de kredietcrisis. Ondanks de radiostilte van president Xi Jinping voorziet persbureau Bloomberg na een rondgang bij analisten en beleggers dat de Chinese autoriteiten wel zullen ingrijpen. "Beijing is niet in de stemming voor een Lehman-moment. In plaats van een chaotische ineenstorting met veel faillissementen, zullen de autoriteiten vermoedelijk een herstructurering doorvoeren van Evergrande's schulden [...] waardoor het systeemrisico tot een minimum wordt beperkt", aldus Bloomberg. Afgelopen weekend meldde Reuters dat Evergrande probeert zijn rentebetalingen in vastgoed te doen. Beleggers die bereid zijn om betaald te krijgen in vastgoed, worden door Evergrande opgeroepen zich te melden. Volgens Reuters kunnen deze beleggers tegen flinke kortingen appartementen, kantoren, winkels of parkeerplaatsen ontvangen als betaling. De Hang Seng index in Hongkong noteert vanochtend bijna 4 procent lager. In onder meer Tokio, Shanghai en Seoel zijn de beurzen vandaag gesloten vanwege een feestdag. Bron: ABM Financial News

