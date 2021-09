Fed hoogtepunt van komende beursweek

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers gaan een drukke week tegemoet, met als hoogtepunt woensdagavond, als de Federal Reserve een nieuwe rentebesluit bekendmaakt.

De markt is benieuwd of de Fed al een aankondiging voor tapering doet, of nog geduld heeft om dit uit te stellen tot een rentevergadering later dit jaar.

Met het rentebesluit in het verschiet, voorziet analist Georgette Boele van ABN AMRO eerst een aantal rustige dagen, waarin de dollar wellicht nog iets kan stijgen.

Boele denkt dat de Fed nog tot november wacht met de aankondiging van tapering en dan in december daar echt mee van start gaat.

Als er inderdaad geen aankondiging komt, dan zal dit volgens de analist van ABN AMRO iets druk zetten op de dollar.

Verder zal de markt aandacht hebben voor de dot plot van de Fed. De markt houdt volgens ABN AMRO rekening met een eerste renteverhoging aan het begin van 2023, maar Boele denkt dat de Fed voldoende ruimte wil hebben tussen tapering en de eerste renteverhoging, en denkt dat de centrale bank pas tegen het einde van 2023 de rente zal verhogen.

Alvorens het rentebesluit er komt, letten beleggers maandag eerst nog op de Duitse producentenprijzen en een Amerikaans cijfer voor de woningbouw. Ook dinsdag staat de huizenmarkt in de VS in de belangstelling.

Halverwege de week is de agenda dan goed gevuld, met naast de Fed ook een rentebesluit in Japan en een serie Nederlandse macrocijfers. Ook op woensdag zijn er weer cijfers uit de VS over de huizenmarkt en staat het consumentenvertrouwen in de eurozone op de rol. Voorafgaand aan het rentebesluit van de Fed worden de wekelijkse olievoorraden nog gepubliceerd.

Donderdag let de markt dan vervolgens op de voorlopige inkoopmanagersindices en het rentebesluit van de Bank of England. Ook volgen de wekelijkse steunaanvragen in de VS nog.

De week wordt op vrijdag afgesloten met een Japans inflatiecijfer en het Duitse ondernemersvertrouwen berekend door Ifo. En in de middag volgt er uit de VS opnieuw een cijfer over de huizenmarkt.

Ook zal er komende week aandacht zijn voor de noodlijdende Chinese projectontwikkelaar Evergrande, die volgens Reuters probeert rentebetalingen in vastgoed te voldoen. Obligatiehouders die bereid zijn om een uitkering in vastgoed te ontvangen, bijvoorbeeld in de vorm van appartementen of kantoren, kunnen een stevige korting tegemoet zien.

De bedrijfsagenda is inmiddels leeg. Voorzichtig gaan we alweer naar het nieuwe cijferseizoen.

Uit de laatste maandelijkse analistenenquête van Fidelity International blijkt dat de vooruitzichten voor de winstmarges afnemen nu de bezorgdheid over de deltavariant en de inflatiedruk blijven aanhouden. Ook begint de vraag in sommige sectoren te normaliseren, zo meldde Fidelity. Ondanks de gematigder vooruitzichten voor de marges, blijven de winstvooruitzichten over het algemeen robuust.