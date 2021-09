'Evergrande betaalt schulden terug met vastgoed'

China zit nog maar kort in het kapitalistische systeem, een echt hele zware crash hebben ze nog nooit ondergaan, het hele volk is beursverslaafd, ze moeten toch eens leergeld betalen.



Macau Island draait op CCP geld, en niet zo zuinig ook, elk weekend aan de Sic Bo tafels staan ze te dringen om overschotten aan cash achter te laten, alles is met elkaar verbonden.



Ik schat in dat de westerse beurzen niet in een financieel lockdown moeten, Europa zal er om lachten, in the VS business as ussual.