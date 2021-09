Update: Farage meldt belang in DGB Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Nigel Farage heeft voor het eerst een belang in DGB Group gemeld. Dit bleek uit een melding in het kader van de Wet op het financieel toezicht, gedateerd op 15 september 2021. Farage meldde een kapitaalbelang van 8,77 procent met eenzelfde stemrecht. Dit belang wordt rechtstreeks potentieel gehouden. Farage werd eerder dit jaar benoemd tot lid van de raad van advies van DGB. Als adviseur is het de rol van Farage om introducties met politici en bedrijfsleiders in het Verenigd Koninkrijk en de rest van de wereld te vergemakkelijken, zo lichtte DGB de benoeming toe. Farage was onder meer één van de oprichters van de UK Independence Party en leidde die partij tussen 2010 en 2016. Later werd hij de leider van Brexit Party en zat hij tot en met 2020 in het Europees Parlement. Zondag meldde DGB in een toelichting dat de melding door Farage het gevolg is van de goedkeuring op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor de toekenning van 1 miljoen opties eerder deze week. Aandeelhouders stemden in met het voorstel om 1 miljoen opties toe te kennen aan Farage voor zijn rol als voorzitter van de Raad van Advies. "De aandelenopties hebben een uitoefenprijs van 1,50 euro en zijn pas uitoefenbaar als de koers van het aandeel DGB 20 euro heeft bereikt." De aandelenopties hebben geen vervaldatum. Wet op het financieel toezicht De melding valt onder de Wet melding zeggenschap, die sinds 1 januari 2007 onder de overkoepelende Wet op het financieel toezicht valt. Volgens deze wet moeten aandeelhouders met een belang groter dan 3 procent elke wijziging in hun belang melden bij het overschrijden van de volgende drempelwaarden: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75 en 95 procent. Dit geldt zowel bij het opbouwen als het afbouwen van een belang. Bron: ABM Financial News

