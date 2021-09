Wall Street lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag lager gesloten.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,9 procent tot 4.432,81 punten, de Dow Jones index verloor 0,5 procent op 34.584,22 punten en de Nasdaq noteerde 0,9 procent lager op 15.043,97 punten.



De koersen kelderden deze week, waarbij beleggers worstelden met gemengde economische data uit de VS en China en de verspreiding van de deltavariant van het coronavirus.

Data lieten deze week eerste tekenen zien van een afnemende inflatie, een onverwachte stijging van de detailhandelsverkopen, maar ook een lichte stijging van het aantal eerste steunaanvragen voor een werkloosheidsuitkering.

"Wat deze week ons vertelt, is dat er in de nabije toekomst sprake zal zijn van een hobbelige normalisatie. Al deze gemengde gegevens plaatsen ons een beetje in het ongewisse", zei marktanalist Ludovic Subran van Allianz. "De terugkeer van volatiliteit, in deze min of meer tussenperiode, is zeer waarschijnlijk", zei hij.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag in de VS bekend dat het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie in september is gestegen. De index voor het consumentenvertrouwen steeg van 70,3 eind augustus naar 71,0 halverwege deze maand.

De euro/dollar noteerde op 1,1731. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1756 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1764 op de borden.

Een oktoberfuture voor een vat ruwe olie sloot vrijdag 0,9 procent, ofwel 0,64 dollar, lager op 72,61 dollar op de New York Mercantile Exchange. De olieprijs steeg op weekbasis 3,2 procent.

Op macro-economisch vlak staat maandag in de Verenigde Staten slechts het vertrouwen van huizenbouwers in september geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

Invesco is in gesprek over een fusie met de vermogensbeheerdivisie van State Street Corp. Dit schreef The Wall Street Journal op basis van bronnen.

US Steel plant de bouw van een nieuwe fabriek als de staalprijzen blijven stijgen. Het aandeel daalde bijna 8,0 procent.

GM is van plan om fabrieken langer stil te laten staan vanwege een tekort aan chips. Het aandeel noteerde circa 0,5 procent lager.