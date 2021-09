Olieprijs lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is vrijdag lager gesloten en zakte weg van zijn hoogste punt in zeven weken, nu de ruwe olieproductie in de Golf van Mexico een langzame comeback maakt na orkaan Ida. De olieprijs steeg op weekbasis 3,2 procent. Het Bureau of Safety and Environmental Enforcement schatte donderdag dat 28,2 procent van de ruwe olieproductie in de Golf van Mexico nog stil ligt, wat gelijk is aan ongeveer 513.878 vaten productie per dag. Meer dan 39 procent van de aardgasproductie ligt ook nog stil, wat overeenkomt met 878,63 miljoen kubieke voet output. Het trage herstel van de ruwe olieproductie na orkaan Ida, die op 29 augustus aan land kwam aan de kust van de Golf van Louisiana, heeft ertoe bijgedragen dat de olieprijs in september steeg, hoewel analisten zeiden dat ook andere structurele factoren een rol blijven spelen. "Hoewel het sentiment op de oliemarkt de afgelopen weken duidelijk positiever is geworden, is orkaan Ida niet de drijvende kracht achter de bullishness", zei analist Michael Tan van RBC Capital Markets. "De markt wordt gedreven door meer structurele thema's dan alleen orkanen", zei hij. Een oktoberfuture voor een vat ruwe olie sloot vrijdag 0,9 procent, ofwel 0,64 dollar, lager op 72,61 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

