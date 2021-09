AEX sluit week onder 800 punten

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag hoger gesloten, waardoor er op weekbasis een klein winstje restte. De AEX sloot de week af op 789,49 punten, na een stevige tik op vrijdag na expiratie. Een week eerder eindigde de hoofdindex nog op 788,49 punten.

"De beurzen zijn zigzaggend de week doorgekomen", aldus analisten van IG.

"We kunnen positief blijven over de Nederlandse beurs, want de index blijft namelijk binnen de stijgende trend, gekenmerkt door hogere toppen en bodems", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx.

Nu een doorbraak boven de weerstand op 799,56 punten is gerealiseerd, mag volgens Blekemolen een verdere stijging richting de 815 tot 820 punten worden verwacht. Zo ver kwam het vrijdag niet. De opening was nog positief, maar vooral na optie-expiratie kreeg de AEX het lastig. Ruim 10 punten gingen verloren.

"Een behoorlijke correctie", zei vermogensbeheerder Cees Smit van Today's Group tegen ABM Financial News.

Hij wees op "een negatieve cocktail van zaken die mogelijk een probleem kunnen worden". Smit noemde onder meer de problemen met het Chinese vastgoedfonds Evergrande, waardoor de Chinese centrale bank zich vandaag genoodzaakt zag extra liquiditeit in het systeem te pompen. Maar ook het schuldenplafond in de VS en enkele opmerkingen van bankiers van de ECB dat de rente wellicht eerder omhoog moeten, werden door beleggers aangegrepen om wat winst veilig te stellen, nadat de AEX de 800 punten had doorbroken.

Uit de laatste maandelijkse analistenenquête van Fidelity International blijkt dat de vooruitzichten voor de winstmarges afnemen nu de bezorgdheid over de deltavariant en de inflatiedruk blijven aanhouden. Ook begint de vraag in sommige sectoren te normaliseren, zo meldde Fidelity International. Ondanks de gematigder vooruitzichten voor de marges, blijven de winstvooruitzichten over het algemeen robuust.

Op macro-economisch vlak was er afgelopen week vooral aandacht voor Amerikaanse inflatiecijfers. De kerninflatie bedroeg in augustus 0,1 procent op maandbasis. Dit was duidelijk minder dan de 0,3 procent die door economen was voorspeld. Op jaarbasis kwam de kerninflatie uit op 4,0 procent.

Uiteraard is de inflatie daarmee nog steeds hoog, aldus marktanalist Philip Marey van Rabobank, maar het past volgens hem wel in het beeld dat de Federal Reserve schetst, namelijk dat de hoge inflatie tijdelijk is. Deze nieuwste cijfers geven de Fed volgens de analist van Rabobank "geen reden voor de Fed om sneller in actie te komen wat betreft taperen of renteverhogingen. En dat is goed voor aandelen".

De inflatie in de eurozone steeg naar 3,0 procent, maar dat was geen verrassing.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond de 1,1731. De dollar werd wat sterker naar aanleiding van de financiële problemen bij de China Evergrande Group. Volgens valuta-analist Georgette Boele van ABN AMRO zorgen de Chinese problemen voor een kleine trek richting de traditionele veilige havens, naast de dollar de Japanse yen en de Zwitserse frank.

Deze problemen zorgen voor “een meer risk-off stemming op de markt en daarmee voor een wat sterkere dollar", meent ook analist Paul Erdmann van Ebury.

Stijgers en dalers

In de AEX bleek DSM afgelopen week de grootste stijger met 3,8 procent. Het speciaalchemiebedrijf zal zijn bedrijfsstructuur vereenvoudigen en gaat voor de divisie Materials de opties voor de toekomst bekijken, hetgeen vermoedelijk zal leiden tot een verkoop. Dat is een boodschap waar beleggers volgens ING al lange tijd op wachtten. Net als ING verhoogden ook de andere banken hun koersdoelen voor DSM.

Indexzwaargewicht Royal Dutch Shell won 2,7 procent, geholpen door een aangetrokken olieprijs.

Just Eat Takeaway.com leverde daarentegen 6,9 procent in, na negatief nieuws voor maaltijdbezorgers uit New York. De stad wil de bedrijfstak inperken en eist onder andere dat restauranthouders maandelijks de contactgegevens mogen opvragen van klanten die online bij ze hebben besteld. Het Amerikaanse DoorDash spande een rechtszaak aan.

Internetfonds Prosus verloor ook terrein, namelijk 6,7 procent, mede door een koersdaling van Tencent. Beijing wil de leenactiviteiten van Alipay afsplitsen in een aparte app, zo schreef de Financial Times maandag. Ook andere online-kredietverstrekkers in China worden door de maatregelen geraakt. Dit zette druk op Chinese techaandelen.

In de AMX won OCI maar liefst 10,9 procent en Eurocommercial Properties 2,9 procent, geholpen door oplopende metaalprijzen. Intertrust daalde met 8,2 procent en JDE Peet’s 4,2 procent.

Onder de kleinere aandelen won Ajax 2,4 procent. De Amsterdamse voetbalclub boekte woensdagavond een overwinning in de Champions League in Portugal en maakte volgens kenners een goede indruk. Vastned steeg 4,6 procent, net als Accsys dat vrijdag met cijfers kwam die goed werden ontvangen. Vivoryon daalde met 8,3 procent.

De lokaal genoteerde aandelen Fastned en Renewi wonnen 4,8 en 4,0 procent. Bever verloor 9,4 procent. Bever heeft een grondpositie in Knokke-Heist verkocht voor 7,5 miljoen euro.