Europese beurzen blijven dicht bij huis

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteren vrijdag rond het middaguur hoger.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,2 procent tot 466,94 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,1 procent op 15.660,36 punten en de Franse CAC 40 handelde vlak op 6.619,29 punten. De Britse FTSE 100 noteerde 0,1 procent lager op 7.018,03 punten.

De Europese beurzen vonden vanochtend de weg omhoog, na een positieve handelssessie in Azië, waarbij de beurzen in China en Japan in het groen belandden. De beurs in Hongkong steeg zelfs met meer dan een procent.

"De Europese aandelenmarkten koersten hoger op de laatste handelsdag van de week, evenals de Amerikaanse futures, in het licht van een aansterkend marktsentiment", aldus analist Pierre Veyret van ActivTrades. "De centrale bank van China wist beleggers vannacht gerust te stellen door vers kapitaal de financiële markten in te pompen in navolging van de Evergrande-crisis, die beleggers deze week opschrikte", aldus Veyret.

De People's Bank of China pompte vrijdag 100 miljard yuan, omgerekend ruim 13 miljard euro, in het financiële systeem. Er zijn flinke zorgen over het Chinese financiële systeem vanwege de teloorgang van projectontwikkelaar Evergrande, die kampt met een immense schuld van ongeveer 300 miljard dollar.

"De beurzen zijn zigzaggend de week doorgekomen", concludeerden analisten van IG.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets zoeken beleggers naar factoren, die de volgende grote beweging op beurzen kunnen bepalen. "Tot dusver is er niks gevonden", aldus Hewson.

"Dat wil niet zeggen dat beleggers zich momenteel nergens zorgen om maken", zo stelde de analist, wijzend op onder meer de stijgende prijzen en discussies over de al dan niet tijdelijke aard van inflatie, naast een mogelijke vertraging van de economische groei. Ook de taperingplannen van de centrale bank zijn volgens hem een bron van zorg.

De olieprijs daalde met 0,8 procent.

De euro/dollar handelde vrijdag op 1,1781. Op de laatste handelsdag van de week kijkt de valutamarkt vooral uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve volgende week woensdag. Om die reden voorziet analist Georgette Boele van ABN AMRO een aantal rustige dagen tot woensdagavond, waarin de dollar wellicht nog iets kan stijgen.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de detailhandelsverkopen in het Verenigd Koninkrijk in augustus onverwacht zijn gedaald. De verkoopvolumes liepen op maandbasis met 0,9 procent terug. De inflatie in de eurozone nam in augustus conform verwachting met 3 procent toe op jaarbasis. De kerninflatie, voor de ECB een belangrijke graadmeter, bedroeg in augustus 1,6 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Vanmiddag komen nog cijfers over het consumentenvertrouwen in de VS, gemeten door de Universiteit van Michigan.

Bedrijfsnieuws

BASF heeft de handen ineen geslagen met het Chinese Contemporary Amperex Technology, één van de grootste batterijproducenten ter wereld, voor de ontwikkeling van een duurzame waardeketen voor batterijen. BASF verloor 0,6 procent.

De grootste daler in Frankfurt was Covestro met een verlies van 1,4 procent. Lufthansa won daarentegen 2,5 procent.

In Parijs ging Alstom 2,8 procent in het groen, terwijl Veolia 4,7 procent verloor.

In Londen gingen de mijnbouwers weer omlaag. Zo verloor Anglo American 4,5 procent en BHP 2,1 procent.

JPMorgan Cazenove vindt Royal Dutch Shell het meest aantrekkelijke Europese olie-aandeel, zo bleek vrijdag uit een rapport van de Amerikaanse zakenbank. "De waardering is te laag om te negeren", vinden de analisten. Er lonkt een opwaarts potentieel van meer dan 40 procent. JPMorgan heeft een Overwogen advies op Shell. Ook BP heeft een Overwogen advies en voor ENI en Repsol verhoogde de bank het advies vrijdag naar Overwogen. TotalEnergies werd juist van de kooplijst gehaald en Equinor werd zelfs op de verkooplijst geplaatst. Shell daalde vanochtend met 0,8 procent, terwijl BP vlak noteerde en ENI een half procent won. Repsol noteerde ook vlak en TotalEnergies daalde meer dan een procent.

Novartis heeft positieve resultaten geboekt met een Fase 3 studie met prostaatkankerbehandeling 177Lu-PSMA-617. Het aandeel steeg met een half procent.

BNP Paribas Fortis heeft 2,2 miljoen aandelen in Euronext verkocht tegen een prijs van 101,00 euro per aandeel, zo schreef persbureau Reuters vrijdagochtend. Euronext daalde met 1,7 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag een iets lagere opening tegemoet.

De toonaangevende S&P 500 index daalde donderdag 0,2 procent tot 4.473,76 punten, de Dow Jones index verloor 0,2 procent op 34.751,32 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent hoger op 15.181,92 punten.