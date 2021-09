Valuta: markt sorteert al voor op rentebesluit Fed

(ABM FN-Dow Jones) Op de laatste handelsdag van de week kijkt de valutamarkt vooral uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve volgende week woensdag.

Om die reden voorziet analist Georgette Boele van ABN AMRO een aantal rustige dagen tot woensdagavond, waarin de dollar wellicht nog iets kan stijgen.

Zij denkt dat de Fed nog tot november wacht met de aankondiging van tapering en dan in december daar echt mee van start gaat.

Als er inderdaad geen aankondiging komt, dan zal dit volgens Boele iets druk zetten op de dollar.

Verder zal de markt aandacht hebben voor de dot plot van de Fed. De markt houdt volgens ABN AMRO rekening met een eerste renteverhoging aan het begin van 2023, maar Boele denkt dat de Fed voldoende ruimte wil hebben tussen tapering en de eerste renteverhoging, en denkt dat de centrale bank pas tegen het einde van 2023 de rente zal verhogen.

Zojuist bleek de inflatie in de eurozone in augustus inderdaad is uitgekomen op 3,0 procent. Dat is flink meer dan de 2,2 procent in juli of de 1,9 procent in juni.

Toch zal dit cijfer voor weinig reuring zorgen, meent Boele. De ECB zal haar beleid niet aanpassen vanwege dit cijfer, en pas in actie komen na de Fed. "De ECB is redelijk dovish."

Volgende week is trouwens niet alleen de Fed, maar zijn ook de centrale banken van Noorwegen en Zwitserland aan de beurt. Alleen in Noorwegen verwacht Boele een renteverhoging van een kwartje.

Boele zoomde ook nog even in op de Chinese perikelen rond de noodlijdende projectontwikkelaar Evergrande. Zij denkt dat er voldoende liquiditeit in China is om dit probleem het hoofd te kunnen bieden. "China zit er bovenop en er is veel liquiditeit".

Vanochtend meldde de People's Bank of China nog dat het per saldo 90 miljard yuan in het systeem pompte.

Wel waarschuwde Boele dat als de markt nerveus wordt, de traditionele veilige havens, de dollar, yen en Zwitserse frank, hiervan zullen profiteren.

De euro/dollar handelde vrijdag op 1,1780. De dollar/yuan noteerde op 6,4528.