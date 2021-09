Aegon koopt eigen aandelen in vanwege stockdividend Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Aegon gaat voor 96 miljoen euro eigen aandelen inkopen om de verwatering die ontstaat door een dividenduitkering in aandelen te neutraliseren. Dit meldde de Nederlandse verzekeraar vrijdag voorbeurs. De inkoop van de eigen aandelen start op 1 oktober 2021 en zal naar verwachting uiterlijk 26 oktober zijn afgerond. Aandeelhouders van Aegon konden kiezen uit een interimdividend in contanten van 0,08 euro per aandeel of dus een uitkering in aandelen. Uiteindelijk koos 58 procent van de aandeelhouders voor een uitkering in aandelen. Bron: ABM Financial News

