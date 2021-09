AEX opent vermoedelijk boven de 800 punten

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,6 procent. Donderdag won de AEX in lijn met de omringende beurzen al een half procent en sloot op 798,15 punten.

De Amerikaanse aandelenmarkten schommelden daarnaast donderdag tussen winsten en verliezen, waarbij met name de stijgende zorgen over de vertraging van de economische groei en de schuldproblemen van één van China's grootste vastgoedontwikkelaars Evergrande Group het sentiment drukten.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets sprak van een schril contrast met het optimisme van de vroege zomer, toen de heropening nog aanleiding gaf tot bezorgdheid over een economische oververhitting. "Nu lijkt er een duidelijke kou in de lucht te zitten", zei hij.

Jim Paulsen, beleggingsstrateeg bij Leuthold Group, stelde dat “de economische groei momenteel vertraagt door de impact van de deltavariant. In combinatie met een slecht trackrecord voor aandelenmarkten in september en aanhoudende inflatievrees, zorgt dit de laatste tijd voor voorzichtigheid onder beleggers”.

De Aziatische aandelenmarkten laten vanochtend een verdeeld beeld zien. Veel aandacht gaat uit naar de Chinese projectontwikkelaar Evergrande, dat kampt met een immense schuld van ongeveer 300 miljard dollar, terwijl de overheid vooralsnog niet de reikende hand lijkt te willen bieden. Het aandeel verliest in Hongkong vanochtend 12 procent.

"De ineenstorting van Evergrande zou de grootste test zijn die het financiële systeem van China in jaren heeft ondergaan", waarschuwde Mark Williams, hoofdeconoom bij Capital Economics. Analisten waarschuwen voor een ‘cross default’ situatie, waarbij het niet nakomen van een betalingsverplichting door één partij, leidt tot een keten van betalingsachterstanden waardoor een vertrouwenscrisis ontstaat. Een dergelijke situatie lag aan de basis van de kredietcrisis.

In Australië staan daarnaast vanochtend grondstoffenaandelen onder druk en de ASX 200 verlies ongeveer 1 procent. Mijnbouwaandelen Rio Tinto en BHP verliezen circa 4 procent door de aanhoudende daling van de ijzerertsprijzen. China vermindert de staalproductie om de doelstellingen voor een verlaging van de CO2-uitstoot te halen. De prijzen voor ijzererts, grondstof voor onder meer ijzer en staal, zijn sinds eind juli bijna gehalveerd.

Een oktoberfuture voor een vat ruwe olie sloot donderdag vlak op 72,61 dollar op de New York Mercantile Exchange. Daarmee noteert het zwarte goud rond het hoogste niveau in zeven weken.

De olieprijs ziet zich gesteund door een korte termijn verkrapping van de voorraden, wat wordt versterkt door het langzame herstel van de productie in de Golf van Mexico na orkaan Ida.

Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor de inflatie in de eurozone in augustus en het voorlopige Amerikaanse consumentenvertrouwen in de VS in september. De Britse detailhandelsverkopen daalden in augustus onverwacht.

Bedrijfsnieuws

Scholt Energy heeft een streep door zijn beursgang gezet. Het energiebedrijf uit Valkenswaard kondigde op 31 augustus de beursgang aan. Scholt Energy was van plan 16 miljoen aandelen te plaatsen voor 16 tot 19 euro per stuk. Er was echter te weinig belangstelling.

Unibail-Rodamco-Westfield rondde de verkoop- en leaseback-transactie van het Parijse kantoorpand 7 Adenauer af. De netto verkoopprijs bedraagt 249 miljoen euro.

Slotstanden Wall Street

De toonaangevende S&P 500 index daalde donderdag 0,2 procent tot 4.473,76 punten, de Dow Jones index verloor 0,2 procent op 34.751,32 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent hoger op 15.181,92 punten.