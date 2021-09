BASF en Chinese CATL werken aan duurzame waardeketen voor batterijen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: BASF

(ABM FN) BASF heeft de handen ineen geslagen met het Chinese Contemporary Amperex Technology, één van de grootste batterijproducenten ter wereld, voor de ontwikkeling van een duurzame waardeketen voor batterijen. Dit maakten beide partijen donderdag bekend, zonder financiële details te noemen. CATL zei dat beide partijen zich zullen richten op het recyclen van batterijen en op kathoden die worden gebruikt voor de productie van batterijen voor elektrische auto's. Ook zullen beide bedrijven elkaar ondersteunen in het behalen van hun doelstellingen rond het terugbrengen van de CO2-uitstoot. De Chinese batterijleverancier van Tesla zette in 2019 eerste stappen in Europa met de bouw van een fabriek in Duitsland. Bron: ABM Financial News

