Europese beurzen hoger gesloten

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn donderdag hoger gesloten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,4 procent tot 465,95 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,2 procent op 15.651,75 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,6 procent op 6.622,59 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,2 procent hoger op 7.027,48 punten. De beurzen in Europa stegen, ondanks de dalingen in Azië, waar de markt steeds meer lijkt te vrezen voor een economische vertraging en voor de problemen met vastgoedontwikkelaar China Evergrande Group. Volgens analist Jeffrey Halley van Oanda heeft de markt moeite om richting te kiezen en kijkt het selectief naar de nieuwskoppen en het aanbod van macrocijfers. "Hopelijk geeft de reeks beleidsbeslissingen van centrale banken volgende week, te beginnen met de Federal Reserve, meer richting aan de markt", zei hij. "Evergrade heeft duidelijk gemaakt dat er zo veel kwetsbaarheden zijn in het Chinese systeem en het is moeilijk te voorspellen waar en wanneer de Chinese overheid ingrijpt", zei marktanalist Seema Shah van Principal Global Investors. Op macro-economisch vlak werd donderdag in Europa bekend dat de export van goederen door de eurozone in juli is gestegen met 11,4 procent, terwijl de import met 17,1 procent toenam. Dit leverde een overschot op van 20,7 miljard euro. De euro/dollar noteerde op 1,1760. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1814 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1815 op de borden. Olie noteerde donderdag tot 0,8 procent lager. Bedrijfsnieuws Pomerantz Law Firm is een rechtszaak, een zogeheten class action, gestart tegen Philips namens beleggers die tussen 25 februari 2020 en 11 juni 2021 aandelen in het bedrijf kochten. Pomerantz wil dat beleggers worden gecompenseerd voor de "significant onjuiste en misleidende" uitspraken die door Philips zijn gedaan aangaande de terugroepactie van beademingsapparatuur in de Verenigde Staten. Verder haalde JPMorgan Cazenove het aandeel van de kooplijst. Het aandeel steeg desondanks 1,3 procent. IG Group heeft in de afgelopen periode meer omzet behaald dan een jaar eerder en zag de versnelde klantengroei aanhouden. De koers van de Britse broker steeg 2,3 procent. Deutsche Bank heeft donderdag het koersdoel voor DSM verhoogd van 195,00 naar 215,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Het aandeel steeg met 0,8 procent. Unilever werd juist van de kooplijst afgehaald door Deutsche Bank en Unilever leverde 0,5 procent in. Inditex won 5,3 procent. Het Spaanse modehuis kwam woensdag met cijfers. Airbus steeg met 2,1 procent. In de Duitse DAX won Siemens ruim 2,0 procent, terwijl Continental maar liefst 16,0 procent inleverde. De bandenfabrikant splitst aandrijfdivisie Vitesco Technologies af, dat een notering kreeg op de beurs van Frankfurt voor 59,80 euro per aandeel. In Parijs ging Alstom aan kop met een winst van ruim 3,0 procent, L'Oreal verloor ruim 2,0 procent en Carrefour daalde circa 1,4 procent. In Londen vielen de koersdalingen van de mijnbouwers op. Zo verloor Anglo American 4,6 procent en Antofagasta 2,2 procent. BHP werd 3,4 procent goedkoper. In Amsterdam leed ArcelorMittal een verlies van 1,3 procent. Analist Michael Hewson van CMC Markets wees op dalende grondstoffenprijzen in combinatie met een hogere dollar. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,6 procent lager op 4.452,97 punten. De Dow Jones index daalde 0,6 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,6 procent in het rood. Bron: ABM Financial News

