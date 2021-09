Streep door beursgang Scholt Energy Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Scholt Energy

(ABM FN-Dow Jones) Scholt Energy ziet zijn beursgang afketsen. Dit meldde het bedrijf donderdag nabeurs. "Er was veel interesse vanuit nationale en internationale beleggers, maar door het groot aantal transacties bleek de kapitaalmarkt veel drukker dan eerder werd gedacht, met als gevolg een meer gefragmenteerde belangstelling", lichtte Scholt het besluit toe. Het energiebedrijf uit Valkenswaard kondigde op 31 augustus de beursgang aan. Scholt Energy was van plan 16 miljoen aandelen te plaatsen voor 16 tot 19 euro per stuk. De inschrijving voor particulieren eindigde woensdag. Institutionele partijen hadden tot vandaag twee uur de tijd om in te schrijven. De beursgang was bedoeld om huidige aandeelhouders de mogelijkheid te bieden om gedeeltelijk uit te stappen. Eén van de verkopende aandeelhouders was Waterland Private Equity, dat in 2016 een meerderheid van de aandelen overnam van oprichter Jan Scholt. Scholt Energy zegt dat de huidige aandeelhouders “onverminderd achter de groeistrategie van het bedrijf staan”. Bron: ABM Financial News

