Groene AEX blijft onder 800 punten

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag hoger gesloten, maar wist de 800 punten niet te slechten. De AEX eindigde een half procent hoger op 798,15 punten. Technisch analist Bas Heijink van ING zegt inmiddels de eerste signalen van topvorming in de S&P 500 te zien. "Bevestiging van verdere topvorming is echter nog noodzakelijk voordat de dalende trend kan worden ingezet", aldus Heijink, die toevoegt dat zolang de steunpunten intact blijven, er ook kans is op hogere toppen. De ogen waren vanmiddag vooral gericht op de VS, waar de detailhandelsverkopen en de wekelijkse steunaanvragen stonden geagendeerd. De steunaanvragen stegen, zelfs iets harder dan voorzien, maar de detailhandelsverkopen namen ook toe, terwijl juist was gerekend op een afname. Ook de Philly Fed index steeg weer. De euro/dollar handelde op 1,1760. Olie werd ruim een half procent goedkoper. Stijgers en dalers In de AEX sloten de meeste fondsen hoger. Koploper was Adyen met een koerswinst van 1,8 procent, gevolgd door Randstad met 1,6 procent. Tot de grootste dalers behoorden Royal Dutch Shell en ArcelorMittal, woensdag juist nog sterkhouders in de AEX. De staalreus leverde 1,3 procent in en de energiegigant 0,8 procent. Een andere daler was Unilever, dat 0,5 procent inleverde. Deutsche Bank haalde Unilever van de kooplijst. Analist Tom Sykes is voorzichtiger geworden over de economische vooruitzichten op de korte termijn, vooral in de Verenigde Staten. In de AMX gingen Alfen en OCI aan de leiding met winsten van 4,6 en 4,5 procent. Intertrust verloor 2,6 procent. Bij de smallcaps ging CM.com aan de leiding met 2,5 procent, gevolgd door TomTom met 1,9 procent. Kendrion eindigde onderaan en verloor 1,8 procent. Bij de lokaal genoteerde fondsen leverde Alumexx 11,7 procent in na de publicatie van halfjaarcijfers. Wall Street Bij het sluiten van de handel op het Damrak noteerden de Amerikaanse beurzen circa een half procent lager. Bron: ABM Financial News

