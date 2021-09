Video: energieplannen VS grote aanjager First Solar

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel First Solar kan flink profiteren van de plannen van de Amerikaanse overheid om in 2050 bijna de helft van de stroom op te wekken met behulp van zonne-energie. Dit zegt Jean-Paul van Oudheusden van Markets Are Everywhere voor de camera van ABM Financial News.

Op dit moment is slechts 3 procent van de stroom in de VS afkomstig van zonne-energie, maar dit moet in 2050 stijgen naar 45 procent.

"Sinds 2011 dicteert China de markt voor zonnepanelen, maar Amerika geeft de voorkeur aan producten van eigen makelij", aldus Van Oudheusden. Daarbij werden ook vier Chinese leveranciers op de zwarte lijst gezet door de Amerikaanse regering.

"Tegelijkertijd werd bekend dat First Solar, de Amerikaanse marktleider, een flinke investering gaat doen om de productiecapaciteit in Ohio uit te breiden." Daarmee is liefst 680 miljoen dollar gemoeid.

Volgens Van Oudheusden is het "nu of nooit" voor First Solar.

