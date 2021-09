Futures Wall Street licht in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een licht lagere opening tegemoet, na de winst op woensdag.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd tot 0,2 procent in het rood. De Nasdaq-future stond ook 0,2 procent lager.

In China en Hongkong waren er donderdag weer verliezen op de aandelenmarkten, door toenemende zorgen over een economische vertraging en financiële problemen bij de enorme Chinese vastgoedontwikkelaar China Evergrande Group. Dit zou kunnen overslaan op de Chinese vastgoedsector, die verantwoordelijk is voor een groot deel van de economische groei en het vermogen van huishoudens in China.

Veel Chinese economische cijfers zijn in augustus sterk verslechterd, door een uitbraak van de deltavariant van het coronavirus en strengere regulering van de vastgoedmarkt. De woningmarkt en de consumentenbestedingen werden hierdoor ook geraakt.

De Amerikaanse aandelenmarkten lijken die problemen in Azië echter van zich af te laten glijden.

"Evergrande laat zien dat het Chinese systeem zo veel kwetsbare plekken heeft en het valt moeilijk te voorspellen waar de Chinese regering zal ingrijpen", zei Seema Shah van Principal Global Investors.

Amerikaanse detailhandelsverkopen in augustus zullen vanmiddag vermoedelijk een daling laten zien. Aanvoerproblemen verstoren de autoproductie en hinderen de verkoop. Ook is de heropleving van het coronavirus niet goed voor de bestedingen van consumenten in winkels en restaurants.

De wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering kunnen mogelijk iets hoger uitvallen dan vorige week, toen ze tot het laagste niveau in lange tijd zakten.

"Markten, vooral in de VS, pikken selectief uit de krantenkoppen en economische cijfers van het tweede echelon", sprak Jeffrey Halley van Oanda licht misprijzend. Hij denkt dat de winst van woensdag zal verdampen als de detailhandelsomzet met meer dan 0,8 procent krimpt. Maar beleggers kunnen net zo goed focussen op de Philadelphia Fed-index of de steunaanvragen.



De Federal Reserve kan hopelijk volgende week meer helderheid bieden, zei Halley.



De olieprijs was stabiel, na de sterke stijging van woensdag. Een oktober-future West Texas Intermediate steeg 0,1 procent tot 72,28 dollar, terwijl een november-future Brent vrijwel vlak stond op 75,46 dollar.



De euro/dollar noteerde op 1,1776. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1816 op de borden. De dollar werd sterker door de onrust over de Chinese vastgoedverliezen, zei analist Paul Erdmann van Ebury.



Bedrijfsnieuws

SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, heeft vier burgers de ruimte ingeschoten. Hun baan om de aarde is de grootste voor Amerikanen sinds meer dan een decennium.

Kopen op afbetaling is hot. PayPal heeft daarvoor het Japanse Paidy gekocht. Square kocht Afterpay. Macy's en Bed Bath & Beyond bieden sind dit jaar ook de optie aan om later te betalen en Amazon.com doet dit nu ook.



Slotstanden

Wall Street sloot woensdag hoger. De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,9 procent tot 4.480,70 punten, de Dow Jones index won 0,7 procent op 34.814,39 punten en de Nasdaq sloot 0,8 procent hoger op 15.161,53 punten.