Europese beurzen overtuigend hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteren donderdag rond het middaguur hoger.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,7 procent tot 467,09 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van een half procent op 15.696,03 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van een procent op 6.650,53 punten. De Britse FTSE 100 noteerde een half procent hoger op 7.048,97 punten.

De Europese beurzen vonden de weg omhoog, waarbij beleggers positief blijven ondanks de rode koersen in Azië vanochtend. "Het klimaat blijft gunstig voor aandelenbeleggers", vindt analist Pierre Veyret van ActivTrades, "geholpen door zwakke lokale valuta en aanhoudende steun vanuit centrale banken."

"Maar turbulentie op korte termijn als gevolg van tegenvallende macrocijfers, een vertraging van de winstgroei bij bedrijven en veranderingen in het beleid in de Verenigde Staten en China zullen het sentiment geen goed doen", zo stelde de analist. Ook het vooruitzicht op een ongelijkmatig herstel in de verschillende landen kan het sentiment onder beleggers drukken, verwacht Veyret.

Voor de lange termijn blijven aandelen de "place to be" volgens CIO George Mateyo van Key Private Bank. "Ondanks de nodige volatiliteit op korte termijn", aldus Mateyo.

Beleggers hebben vandaag vooral oog voor de Amerikaanse detailhandelsverkopen in augustus, in de hoop wat meer zicht te krijgen op de economische situatie in het licht van het mogelijk terugschroeven van de steunmaatregelen door de Federal Reserve. "De detailhandelsverkopen zullen vermoedelijk zwak zijn, maar dat zal de stemming op de aandelenmarkten nauwelijks beïnvloeden", zo voorziet analist Ipek Ozkardeskaya van Swissquote. Zwakke cijfers kunnen de zorgen over het snel doorvoeren van taperingplannen doen afnemen, zo verwacht de analist.

Volgens Philippe Gijsels, Hoofd Marktstrategie bij BNP Paribas Fortis, zal het verkrappen van het monetaire beleid zeer geleidelijk gaan. “Het zorgt natuurlijk voor volatiliteit op de markten, de beurzen zijn immers hoog opgelopen en kunnen eveneens wat gaan corrigeren. Een crash als gevolg van die afbouw verwacht ik echter niet meteen. De centrale banken zullen heel voorzichtig zijn en de rente blijft zeer laag. We blijven in een wereld waar cash heel onaantrekkelijk is."

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1770. De olieprijzen stegen licht.

Bedrijfsnieuws

Pomerantz Law Firm is een rechtszaak, een zogeheten class action, gestart tegen Philips namens beleggers die tussen 25 februari 2020 en 11 juni 2021 aandelen in het bedrijf kochten. Pomerantz wil dat beleggers worden gecompenseerd voor de "significant onjuiste en misleidende" uitspraken die door Philips zijn gedaan aangaande de terugroepactie van beademingsapparatuur in de Verenigde Staten. Verder haalde JPMorgan Cazenove het aandeel van de kooplijst. Het aandeel won in Amsterdam desondanks 0,4 procent.

IG Group heeft in de afgelopen periode meer omzet behaald dan een jaar eerder en zag de versnelde klantengroei aanhouden. De Britse broker won op de beurs in Londen 3,8 procent.

Deutsche Bank heeft donderdag het koersdoel voor DSM verhoogd van 195,00 naar 215,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Het aandeel steeg met 0,1 procent. Unilever werd juist van de kooplijst afgehaald door Deutsche Bank en het aandeel leverde 0,2 procent in.

Inditex won 3,8 procent. Het Spaanse modehuis kwam woensdag met cijfers. Airbus steeg met 2,7 procent.

In de Duitse DAX won Siemens 1,9 procent, terwijl Continental maar liefst 14,4 procent inleverde. De bandenfabrikant splitst aandrijfdivisie Vitesco Technologies af, dat een beursgang krijgt op de beurs van Frankfurt.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een vlakke opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren tot 0,1 procent in het rod.

De toonaangevende S&P 500 index steeg woensdag nog 0,9 procent tot 4.480,70 punten, de Dow Jones index won 0,7 procent op 34.814,39 punten en de Nasdaq sloot 0,8 procent hoger op 15.161,53 punten.