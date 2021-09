ING wil blootstelling aan olie- en gasindustrie versneld terugbrengen

(ABM FN-Dow Jones) ING gaat zijn leningen aan bedrijven in de olie- en gaswinning met 12 procent afbouwen in 2025, wat een versnelling betekent van de stappen om in 2050 netto geen broeikasgassen meer uit te stoten. Dat maakte de bank donderdag bekend in zijn eerste geïntegreerde klimaatrapport.

Een groot deel van dit doel is overigens al bereikt. Er stond eind vorig jaar zo'n 3,623 miljard euro aan leningen uit in dit segment, tegen 3,986 miljoen euro een jaar eerder. In één jaar werd deze portefeuille al met 363 miljoen of zo'n 9 procent afgebouwd.

Eerder was de doelstelling om voor 2040 de blootstelling met 19 procent te verminderen ten opzichte van de circa 4 miljard euro uit 2019. ING heeft zijn kredieten aan de steenkoolmijnbouw ook al sterk verlaagd in de afgelopen jaren.

Op het vlak van luchtvaart ligt ING bepaald nog niet op koers. Door de coronacrisis zijn weliswaar de totale emissies in de luchtvaartsector gehalveerd, maar door de lagere bezettingsgraad is de CO2-uitstoot per passagier sterk gestegen. Dit "vernietigende" effect van afgenomen klimaatefficiëntie is goed zichtbaar in de doelen van ING.