Beursupdate: AEX zoekt 800 punten weer op

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend overtuigend hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,7 procent op 799,34 punten. "Na een positieve start van de week op maandag, volgden twee tegenvallende beursdagen in Europa", zo merkte marktanalist Michael Hewson van CMC Markets op. Vanochtend trokken de Europese beurzen zich op aan de hogere koersen op Wall Street van woensdagavond, zo zag Hewson. "Het klimaat blijft gunstig voor aandelenbeleggers", vindt analist Pierre Veyret van ActivTrades. "Maar turbulentie op korte termijn als gevolg van tegenvallende macrocijfers, een vertraging van de winstgroei bij bedrijven en veranderingen in het beleid in de Verenigde Staten en China zullen het sentiment geen goed doen", zo stelde de analist. Ook het vooruitzicht op een ongelijkmatig herstel in de verschillende landen kan het sentiment onder beleggers drukken, verwacht Veyret. Een dag eerder werden de Europese beurzen nog omlaag gedrukt door de flinke opleving in de energieprijzen. "Dit leidde tot zorgen dat de hogere prijzen het economisch herstel verder in gevaar kunnen brengen", aldus Hewson, die verwacht dat de winstmarges van bedrijven onder druk kan komen omdat de kosten voor productie en transport hierdoor omhoog gaan. Wall Street leek zich daar weinig van aan te trekken. Oliegerelateerde bedrijven trokken de kar, geholpen door de aantrekkende energieprijzen. "Na een klein verlies aan het begin van de handelsdag en een test van het voor technisch analisten belangrijke 50-daags gemiddelde, klom de S&P 500-index naar een winst van 0,9 procent, de sterkste stijging in ruim twee weken", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Het sentiment kreeg volgens Wiersma steun van de hogere stand van de inkoopmanagersindex van New York, de zogeheten Empire State index, op woensdag. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1773. De olieprijzen stegen licht. Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor de Amerikaanse detailhandelsverkopen in augustus en de wekelijkse steunvragen in de VS. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen ging Unibail-Rodamco-Westfield aan kop met een winst van 2,2 procent. Unilever sloot de rij met een verlies van 0,5 procent. In de AMX won OCI 5,6 procent. Alfen en PostNL stegen respectievelijk met 3,3 en 2,0 procent. JDE Peet's verloor 1,0 procent. In de AScX maakte Ajax een pas op de plaats, na de overwinning in de Champions League van woensdagavond tegen Sporting Portugal. Kendrion verloor 0,7 procent. Het lokaal genoteerde Alumexx daalde 7,3 procent na de publicatie van de halfjaarcijfers. MKB Nedsense verloor 5,2 procent, eveneens na cijfers. Bron: ABM Financial News

