Beursblik: JPMorgan verhoogt koersdoel ASMI

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan Cazenove heeft donderdag het koersdoel voor ASM International verhoogd naar 438,00 euro met een onveranderd Overwogen advies. De zakenbank besloot hiertoe in aanloop naar de beleggersdag van ASMI op 28 september. Aangezien ASMI een dergelijke dag niet eerder organiseerde, is het volgens de analisten lastig in te schatten wat er precies te verwachten valt. ASMI heeft echter in de laatste toelichtingen al laten doorschemeren dat het in ieder geval inzicht zal geven in de omvang van de markt voor Atomic Layer Deposition, ofwel ALD. Ook zal er vermoedelijk een outlook komen voor de brutomarge op middellange termijn. En JPMorgan hoopt dat ASMI, net als sectorgenoten, een doelstelling zal geven voor de operationele kosten. Voor de komende jaren denkt JPMorgan dat ASMI de huidige koers vasthoudt en de groei in ALD robuust blijft en het bedrijf geen marktaandeel zal verliezen. In dat geval ziet de bank "nog altijd flink opwaarts potentieel". Donderdag handelde het aandeel ASMI 1,8 procent hoger op 378,70 euro. Bron: ABM Financial News

