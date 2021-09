IG ziet versnelling klantengroei aanhouden

(ABM FN-Dow Jones) IG Group heeft in de afgelopen periode meer omzet behaald dan een jaar eerder en zag de versnelde klantengroei aanhouden. Dat maakte de Britse broker donderdagochtend bekend.

De omzet in de periode die liep tot eind september bedroeg 227,5 miljoen pond. Aangepast voor de winst op een valutahedge in verband met de overname van tastytrade was de omzet 222 miljoen pond, wat 6 procent meer was dan de 209 miljoen pond een jaar eerder.

Het aantal actieve klanten, exclusief tastytrade, steeg met 12 procent tot 225.900. Inclusief de overname waren dit er 287.200. De aanwas van nieuwe klanten was iets minder sterk dan in de voorgaande kwartalen, met 27.500, of 21.900 exclusief tastytrade, maar dit is nog altijd ruim 40 procent hoger dan het kwartaalgemiddelde van 15.200 voor de coronapandemie.

Tastytrade droeg in twee maanden bijna 21 miljoen pond omzet bij. Zonder deze overname daalde de omzet van IG met 4 procent.

De omzetdaling van 4 procent in de kernmarkten had te maken met de de ASIC-regelgeving in Australië, sinds maart. In Japan was er meer groei dan voorzien.

In de High Potential-markten was de omzet 30 miljoen pond, dankzij sterke groei bij tastytrade en Spectrum. Bij Nadex werden klanten minder actief en daalde de omzet. Wanneer een volledig kwartaal van tastytrade wordt meegeteld zou de omzet in deze markten ruim 38 miljoen pond zijn geweest, ofwel een groei van 16 procent.

IG handhaaft zijn doelstellingen voor beide marktportefeuilles.