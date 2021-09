Boskalis rondt inkoopprogramma eigen aandelen af Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Boskalis

(ABM FN-Dow Jones) Boskalis heeft een inkoopprogramma van eigen aandelen ter waarde van 100 miljoen euro afgerond. Dit maakte de maritieme dienstverlener donderdagochtend bekend. Boskalis kocht circa 4,7 miljoen aandelen in tegen een gemiddelde prijs van 21,08 euro per aandeel. Het inkoopprogramma startte op 18 maart 2019 en werd op 15 september afgerond. De afronding van het inkoopprogramma liep wat vertraging op als gevolg van de coronacrisis, aldus Boskalis. Heeft doel van het inkoopprogramma was een vermindering van het geplaatste kapitaal. Het totale aantal geplaatste gewone aandelen bedraagt nu 130,3 miljoen, waarvan 952.934 in eigen bezit is. Het aandeel Boskalis sloot woensdag op 26,86 euro. Bron: ABM Financial News

