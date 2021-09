Beursblik: Deutsche Bank verhoogt koersdoel DSM Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: DSM

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft donderdag het koersdoel voor DSM verhoogd van 195,00 naar 215,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Analist Virginie Boucher-Ferte merkte op dat DSM zich volledig gaat richten op Health, Nutrition en Bioscience, nu de divisie Materials apart is gezet en de strategische opties worden bekeken. De analist verwacht dat DSM de tak zal verkopen. DSM liet zelf al weten dat een verkoop de meest voor de hand liggende optie is. Deutsche Bank verwacht dat in 2022 de desinvestering wordt aangekondigd, vermoedelijk al in de eerste helft van het jaar, gezien de sterke vraag naar dergelijke activiteiten. Op basis van onder meer de EBITDA voor heel dit jaar van 395 miljoen euro, verwacht Deutsche Bank dat een verkoop circa 5,3 miljard euro zal opleveren, goed voor 17 procent van de beurswaarde van het aandeel. Om die reden stelde Deutsche Bank het koersdoel opwaarts bij. Het aandeel DSM sloot woensdag 0,1 procent hoger op 185,20 euro. Bron: ABM Financial News

