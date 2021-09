Hogere start AEX voorzien na winst op Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,3 procent. Wall Street sloot woensdagavond in het groen.

Woensdag eindigde de AEX 0,4 procent lager op 794,76 punten, na ’s ochtends nog kortstondig door de 800 punten te zijn gebroken. Onder de Europese hoofdindices is de Amsterdamse index dit jaar koploper met een stijging van meer dan 27 procent.

ASML is doorslaggevend voor de outperformance van de Amsterdamse hoofdgraadmeter. De Veldhovens chipmachinefabrikant scherpte woensdag maar weer eens zijn hoogste stand ooit aan, maar sloot wel lager. De koers is dit jaar al bijna verdubbeld.

Door deze opmars heeft ASML nu het Franse conglomeraat van luxe producten LVMH in het vizier om naar beurswaarde gemeten het meest waardevolle bedrijf van Europa te worden. ASML is met circa 15 procent het zwaarstwegende fonds in de AEX. Vrijdag vindt de herweging van de index plaats en de weging van ASML zal vermoedelijk naar beneden worden bijgesteld.

Wall Street had er woensdagavond zin in en hoofdgraadmeter S&P 500 sloot de handelsdag af met een winst van 0,85 procent. Daarmee veerde de index op na een terugval vanaf begin september.

Na zeven opeenvolgende maanden van winst voor de S&P 500 en een rally van bijna 20 procent naar recordniveaus voorzien beleggers op Wall Street nu meer volatiliteit in combinatie met lagere rendementen voor de rest van het jaar. De geschiedenis werkt ook niet in het voordeel, aangezien september doorgaans een negatieve maand is voor aandelen. Volgens gegevens van CFRA is de S&P 500 gedurende de maand september sinds 1945 gemiddeld met 0,56 procent gedaald.

Amerikaanse aandelen stonden deze maand onder druk door zorgen over de waarderingen en winstnemingen die daaruit voort vloeien. Beleggers constateren dat het economisch herstel waarschijnlijk niet zo snel zal zijn als ze eerder hadden verwacht. De verspreiding van de deltavariant van het coronavirus, een economische vertraging in China en problemen in de toeleveringsketen dempen het sentiment.

"Zorgen over een voortijdige verkrapping van het beleid van de Federal Reserve hebben plaatsgemaakt voor zorgen over de druk op aandelen vanwege de [afnemende] kracht van het economisch herstel", zei marktanalist Sebastian Mackay van Invesco.

Het positieve sentiment in New York vindt vanochtend niet zijn weerslag in Azië, waar wederom de Hang Seng index in Hongkong met een verlies van 2 procent flink terrein prijs moet geven. De koersen van casino-aandelen imploderen, net als woensdag, met verliezen tot 25 procent.

De Chinese autoriteiten gaven dinsdag een document vrij met aanbevelingen, zoals onder meer een vereiste toestemming van de overheid voordat casino’s winst mogen uitkeren aan aandeelhouders, en een grotere macht voor overheidsvertegenwoordigers om direct toezicht te houden op gokbedrijven.

De grondstofgevoelige beurs in Sydney is vanochtend de positieve uitschieter met een winst van 0,7 procent.

Een oktoberfuture voor een vat ruwe olie sloot woensdag 3,1 procent hoger op 72,61 dollar op de New York Mercantile Exchange. In de Aziatische handel vanochtend komen daar enkele tienden van een procent bovenop.

De Amerikaanse oliebenchmark noteert op zijn hoogste niveau sinds begin augustus, nadat het American Petroleum Institute dinsdag laat al meldde dat de Amerikaanse ruwe olievoorraden vorige week zijn gedaald met 5,4 miljoen vaten, terwijl de benzinevoorraden met 2,8 miljoen vaten afnamen en de distillaten met 2,9 miljoen vaten daalden.

"De prijs wordt aangejaagd door stroomstoringen in de Golf van Mexico, die de markt op korte termijn verkrappen", zei grondstoffenanalist Carsten Fritsch van Commerzbank.

Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor de Amerikaanse detailhandelsverkopen in augustus en de wekelijkse steunvragen in de VS.

Bedrijfsnieuws

Pomerantz Law Firm is een rechtszaak, een zogeheten class action, gestart tegen Philips namens beleggers die tussen 25 februari 2020 en 11 juni 2021 aandelen in het bedrijf kochten.

SBM Offshore rondde de projectfinanciering van de FPSO Sepetiba, ter waarde van 1,6 miljard dollar, af.

Alumexx boekte in de eerste zes maanden van 2021 een nettowinst van 135.000 euro, tegenover een winst van 34.000 euro in de eerste helft van 2020.

Deutsche Bank verlaagt advies Unilever van Kopen naar Houden en het koersdoel van 48 naar 46 Britse pond. Het koersdoel voor DSM werd juist door de Duitse bank verhoogd van 195,00 naar 215,00 euro met een herhaling van de koopaanbeveling.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg woensdag 0,9 procent tot 4.480,70 punten, de Dow Jones index won 0,7 procent op 34.814,39 punten en de Nasdaq sloot 0,8 procent hoger op 15.161,53 punten.