SBM rondt financiering van Sepetiba af

Beeld: SBM Offshore

(ABM FN-Dow Jones) SBM Offshore heeft de projectfinanciering van de FPSO Sepetiba, ter waarde van 1,6 miljard dollar, afgerond. Dit maakte de Nederlandse oliedienstverlener donderdag voorbeurs bekend. Een consortium van dertien internationale banken droegen bij aan de financiering. Bovendien heeft China Export & Credit Insurance Corporation de intentie om aan het einde van het jaar een bijdrage te leveren, waarmee het een deel van de financiering van het bankconsortium overneemt. De kredietfaciliteit bestaat uit vier tranches met een gemiddelde rente van 4,3 procent en een looptijd van veertien tot vijftien jaar. De FPSO Sepetiba, die zal worden ingezet in Brazilië, is in bezit van een zogenoemde special purpose company, waar SBM een belang van 64,5 procent in heeft en partners het resterende belang. Het schip heeft een capaciteit van 180.000 olievaten per dag en kan minimaal 1,4 miljoen vaten olie opslaan. Bron: ABM Financial News

