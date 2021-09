Olieprijs hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag op het hoogste niveau sinds eind juli gesloten, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten vorige week zijn gedaald. Uit de data bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten in de week eindigend op 10 september zijn gedaald met 6,4 miljoen vaten tot 417,4 miljoen vaten. De benzinevoorraden daalden met 1,9 miljoen vaten tot 218,1 miljoen vaten. De voorraden stookolie en diesel daalden met 1,7 miljoen vaten tot 131,9 miljoen stuks. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen steeg van 81,9 naar 82,1 procent. De Amerikaanse oliebenchmark sloot dinsdag al op zijn hoogste niveau sinds begin augustus, nadat het American Petroleum Institute dinsdag laat al meldde dat de Amerikaanse ruwe olievoorraden vorige week zijn gedaald met 5,4 miljoen vaten, terwijl de benzinevoorraden met 2,8 miljoen vaten afnemen en de distillaten met 2,9 miljoen vaten daalden. "De prijs wordt gestimuleerd door stroomonderbrekingen in de Golf van Mexico, die de markt op korte termijn verkrappen", zei grondstoffenanalist Carsten Fritsch van Commerzbank. Orkaan Nicholas trof dinsdag de kust van Texas en bracht meer regen en verwoesting met zich mee voor gebieden van de Golf van Mexico die eerder eind augustus werden overspoeld door orkaan Ida. De offschore olie- en aardgasproductie in de Golf van Mexico herstelde zich maar langzaam na orkaan Ida. Het Bureau of Safety and Environmental Enforcement schatte dinsdag dat 39,6 procent van de offshore olieproductie in de Golf van Mexico gesloten blijft, wat gelijk is aan 720.217 vaten per dag. Circa 48,2 procent van de aardgasproductie is ook nog gesloten, wat overeenkomst met bijna 1,075 miljard kubieke voet productie per dag. Een oktoberfuture voor een vat ruwe olie sloot woensdag 3,1 procent, ofwel 2,15 dollar, hoger op 72,61 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

